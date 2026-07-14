Este martes, Mauro Pittón debía viajar a Buenos Aires para reunirse con el grupo que lo representa y terminar de acordar su salida de Unión.
Mauro Pittón deja Unión y se convertirá en refuerzo de Tenerife
El mediocampista tiene todo acordado para continuar su carrera en España. Por estas horas se define su salida de Unión
Por Ovación
Mauro Pittón se despide de Unión
Sin embargo, debido a la niebla, se suspendió el vuelo y la charla se llevó a cabo de manera virtual. Pero lo que sí está definida es la salida del volante.
De acuerdo a lo informado por Radio Gol 96.7, Mauro Pittón rescindirá su contrato con Unión, que está vigente hasta diciembre. Y para que eso suceda, el jugador resignará una deuda que el club mantenía por sueldos y premios.
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Y se menciona que además, Tenerife pagaría un resarcimiento que oscila los 120.000 euros. Así las cosas, Leonardo Madelón pierde a un jugador titular y principalmente a un referente, dado que era el capitán del equipo.
Por lo cual, se estima que la dirigencia tendrá que salir al mercado de pases a buscar un reemplazante de Pittón ya que Unión en pocos días perdió a su dupla de volantes centrales, con la venta de Rafael Profini al fútbol ucraniano.