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Lautaro Martínez, sobre el triunfo ante Egipto: "Leo se lo merece"

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, le dedicó el triunfo agónico ante Egipto por 3-2, al capitán Lionel Messi

7 de julio 2026 · 17:05hs
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Lautaro Martínez, sobre el triunfo ante Egipto: Leo se lo merece

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, le dedicó este martes el triunfo agónico ante Egipto por 3-2, al capitán Lionel Messi. "Como se lo dije en la cancha, que lo disfrute porque se lo merece", apuntó.

Además, el goleador del Internacional de Italia, explicó como Messi sigue liderando en la cancha a todo el equipo con el ejemplo a la hora de jugar: "Se ve reflejado en lo que hace en el campo, lo que nos muestra en el día a día, porque es increíble, porque es nuestra guía, nuestro referente y líder".

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Martínez brindó detalles de como sintió el partido a pesar de la victoria: "Fue un partido muy difícil, se nos puso complicado, con el resultado 2-0 en contra, el equipo seguía insistiendo, siguió buscando el arco rival, en el primer tiempo tuvimos muchas chances que no pudimos concretarlas".

Lautaro opino sobre la remontada: "Eran muchas las emociones, en esta instancia y con este tipo de rivales era muy difícil dar vuelta un 2 a 0, faltando muy poco tiempo".

también, señalo que después del segundo gol en el complemento, el equipo dirigido por Lionel Scaloni "dio una muestra de carácter", agregó que el plantel demostró "humildad y sacrificio" para finalmente llevarse la clasificación a raíz de los méritos hechos sobre el cierre del partido".

Lautaro Martínez Lionel Messi Egipto
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