La senadora radical pidió que los sectores “opuestos al kirchnerismo” estén juntos y no descartó integrar al partido violeta a la coalición oficialista santafesina que lidera el gobernador Pullaro.

Losada reavivó la idea de sumar a La Libertad Avanza a Unidos y desafió al socialismo

La senadora nacional Carolina Losada reflotó la posibilidad de fijar una sociedad política entre La Libertad Avanza (LLA) y Unidos , propuesta que meses atrás generó tensión entre algunos integrantes de la coalición oficialista en la provincia.

Al respecto la radical consideró que todos los sectores “opuestos al kirchnerismo” tienen que estar juntos , razón por la cual no desestimó una posible alianza con el partido violeta.

“¿Por qué no pensar que LLA pueda integrarse a la coalición? Tenemos que pensar en lo que nos une”, dijo Losada para reactivar un tema que, en su momento, generó tensión en Unidos.

La alianza con LLA

Es que en abril pasado, el extitular del PRO de Santa Fe y actual secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, había propuesto una sociedad política con LLA de cara a las elecciones a intendente de Rosario.

De inmediato, el senador provincial y líder de la UCR de Santa Fe, Felipe Michlig, no le cerró la puerta a esa posibilidad. Sin embargo, el socialismo rápidamente se desmarcó de la propuesta de un armado político con LLA.

De todos modos, Losada insistió: “Todos los que estamos de un lado opuesto al kirchnerismo tenemos que estar unidos”.

Incluso, pareció lanzar un desafío a la dirigencia socialista. “El que quiera volver al kirchnerismo, que se ponga del otro lado”, aseveró.