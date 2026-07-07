La Provincia invirtió más de 1,3 millones de dólares en la compra de ocho equipos de maquinaria pesada para acelerar la limpieza de canales y fortalecer las obras de defensa hídrica. El Gobierno busca anticiparse al posible impacto del fenómeno climático El Niño.

Ante el pronóstico de El Niño, la Provincia refuerza la prevención hídrica en la ciudad de Santa Fe con nueva maquinaria

Con el objetivo de fortalecer la prevención ante posibles inundaciones y mejorar la respuesta frente al pronóstico de un año influenciado por el fenómeno El Niño , el Gobierno de Santa Fe presentó este martes una nueva flota de maquinaria pesada destinada a la Secretaría de Recursos Hídricos. Se trata de la mayor renovación del parque de equipos en los últimos 30 años , con una inversión de 1.322.181 dólares .

Durante un acto realizado en la ciudad de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro presentó cuatro excavadoras , que forman parte de un total de ocho equipos adquiridos para reforzar las tareas de limpieza de canales, mantenimiento de desagües y ejecución de obras de prevención hídrica en distintos puntos del territorio provincial.

"Tenemos que adelantarnos a lo que pueda ocurrir y estar preparados", sostuvo Pullaro, quien destacó que la inversión apunta a dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar eventuales contingencias climáticas.

Ante el pronóstico de El Niño, la Provincia refuerza la prevención hídrica en la ciudad de Santa Fe con nueva maquinaria

El mandatario recordó que desde el inicio de la gestión ya se intervinieron más de 5.000 kilómetros de canales y se ejecutaron obras de defensa en las principales ciudades santafesinas. Además, adelantó que la próxima semana mantendrá reuniones con comités de cuenca e intendentes para coordinar nuevas acciones preventivas.

Prepararse antes de que lleguen las lluvias

Pullaro explicó que, si bien existen eventos extremos que ningún sistema puede absorber por completo, el objetivo es reducir al máximo el impacto de las precipitaciones mediante obras y mantenimiento de la infraestructura.

En ese sentido, señaló que durante el relevamiento realizado al inicio de la gestión encontraron maquinaria fuera de servicio y hasta árboles dentro de los canales, situación que motivó la compra de nuevos equipos, entre ellos un tractor topador para remover obstáculos y agilizar las tareas de limpieza.

"Gobernar también es prevenir. Preferimos llegar preparados antes que lamentar las consecuencias de no haber actuado a tiempo", afirmó el gobernador.

Más de 10.000 kilómetros de red hídrica

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que la incorporación de maquinaria forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hídrica provincial.

Según precisó, la Provincia trabaja sobre una red superior a los 10.000 kilómetros de canales principales, secundarios y terciarios, donde se llevan adelante tareas de readecuación, limpieza y mantenimiento.

"El Niño no nos encuentra viendo qué hacer. Hace mucho tiempo que venimos trabajando y ahora intensificamos las tareas para llegar en mejores condiciones al período de lluvias", sostuvo.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, indicó que actualmente se trabaja de manera permanente con las 100 localidades de mayor riesgo hídrico de la provincia. Además, señaló que, tras completar el mantenimiento de 5.000 kilómetros de canales, el objetivo es intervenir otros 2.000 kilómetros durante el próximo año, con el fin de seguir mejorando la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias climáticas.