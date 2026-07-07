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Julián Álvarez: "Este un equipo que se adapta y que tiene mucho carácter"

El delantero de la Selección Argentina, Julián Álvarez, aseguró se sintió local en el estadio de Atlanta donde venció por 3 a 2 a Egipto y dijo que “siempre" sacan algo más

7 de julio 2026 · 17:42hs
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Julián Álvarez: Este un equipo que se adapta y que tiene mucho carácter

El delantero de la Selección Argentina, Julián Álvarez, aseguró que el equipo se sintió local en el estadio de Atlanta donde venció por 3 a 2 a Egipto y dijo que el conjunto nacional “siempre saca algo más” para poder quedarse con la victoria.

“Nos sentimos locales y eso es muy importante. No soy de emocionarme, pero hoy lo sentí mucho”, señaló.

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Además, dijo: “Vivir esos minutos en el banco fue tremendo, pero tengo mucha alegría y mucha emoción. Es un equipo que se adapta a cualquier cosa tiene y que tiene mucho carácter”.

“Siempre sacamos algo más para lograr el objetivo”, dijo y luego habló de Lionel Messi: “Ya no hay muchas palabras para describirlo. Tratamos de disfrutar cada momento a su lado porque es una leyenda”.

La reflexión de Nahuel Molina en la Selección Argentina

Por su lado, Nahuel Molina indicó: “Siempre tuvimos la ilusión de poder darlo vuelta. Siento orgullo de este equipo, de mis compañeros, de todos los que estaban afuera haciendo fuerza para poder seguir”.

“Tengo una felicidad plena, en el vestuario terminamos cantando como siempre. Este grupo es mi familia cada uno deja todo. A la gente agradecerle el estadio lleno y sabemos que Argentina se moviliza cada vez que jugamos”, dijo.

Julián Álvarez Argentina Egipto
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