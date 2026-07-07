Muerte en la Comisaría Octava: Pullaro pidió prudencia y afirmó que "si hay policías que cometieron delitos, hay que apartarlos"

El gobernador evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de los efectivos detenidos, defendió el accionar de la mayoría de la fuerza y sostuvo que será la Justicia la que determine lo ocurrido.

Pullaro pidió prudencia: El gobernador solicitó cautela en la investigación por la muerte de Mauro González en la Comisaría Octava.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , se refirió este martes a la investigación por la muerte de Mauro Daniel González, el hombre de 35 años que falleció mientras permanecía detenido en la Comisaría Octava de la capital provincial, y pidió actuar con "mucha prudencia" hasta que la Justicia esclarezca las circunstancias del caso.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que seis efectivos policiales fueran imputados y detenidos en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández.

"No voy a hacer un juicio de valor"

Consultado sobre el avance de la investigación, Pullaro aseguró que sigue de cerca el expediente y reveló que solicitó al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que supervise el desarrollo del caso.

"Le pedí al ministro de Seguridad que esté encima del tema, que evalúe muy bien lo que sucedió, con mucha prudencia", afirmó.

En ese sentido, el gobernador evitó adelantar conclusiones sobre el accionar de los policías investigados y recordó antecedentes de causas que terminaron con la absolución de los efectivos involucrados.

"No hago juicio de valor sobre esta situación porque sería imprudente de mi parte, pero sí hubo casos de estas características en donde posteriormente la investigación determinó la absolución de culpa y cargo de los policías", sostuvo.

Además, mencionó como antecedentes las causas de Franco Casco y Ángeles París, en las que, según indicó, las investigaciones concluyeron sin condenas para los uniformados.

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Defendió a la Policía

Durante su exposición, Pullaro también defendió el trabajo de la fuerza de seguridad provincial y rechazó que el caso derive en cuestionamientos hacia toda la institución.

"La inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de la provincia de Santa Fe son gente honesta, decente, que se esfuerza y trabaja en condiciones muy difíciles", afirmó.

El mandatario vinculó ese desempeño con la reducción de los índices de violencia y de los delitos contra la propiedad registrados en la provincia durante su gestión.

"Bajó la violencia en la provincia de Santa Fe de manera contundente y bajó el delito contra la propiedad de manera contundente", remarcó.

No obstante, aclaró que el Gobierno provincial actuará con firmeza si la investigación judicial confirma la comisión de delitos por parte de integrantes de la fuerza.

"Si hay agentes que cometen delitos, por supuesto hay que correrlos, moverlos y sacarlos, pero primero hay que esperar que se sustancien las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación", expresó.

La causa

La investigación se originó tras la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida el 17 de enero luego de ser trasladado a la Comisaría Octava.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, el hombre fue detenido en barrio Yapeyú mientras atravesaba una crisis subjetiva. Durante el procedimiento y el posterior traslado habría recibido múltiples golpes que lo dejaron inconsciente. Más tarde fue alojado en un calabozo, donde falleció por asfixia tras vomitar, siempre de acuerdo con la hipótesis de la acusación.

Por el hecho fueron imputados seis efectivos policiales. Cinco de ellos enfrentan cargos por tortura seguida de muerte, mientras que el restante fue acusado por vejaciones calificadas.

La situación procesal de los imputados comenzará a definirse este miércoles, cuando se realice la audiencia de medidas cautelares en la que la Justicia resolverá si continúan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.