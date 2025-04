Lautaro Martínez recibió una sanción por el Tribunal Deportivo del Calcio

Martínez violó dos artículos reglamentarios y el Código de Justicia Deportiva lo acusó de haber proferido al menos dos expresiones blasfemas "con plena garantía técnica y documental".

De esta manera, decidieron imponerle una multa de 5 mil euros según el comunicado oficial de la FIGC que cierra definitivamente el caso.

La pena fue solamente económica por lo que Martínez podrá seguir jugando regularmente para el líder de la Serie A.

El argentino mantuvo su inocencia siempre durante la investigación: "Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino", argumentó.