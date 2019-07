Ledesma: "Estuvimos muy desprolijos"

Por la segunda fecha del Personal Rugby Championship, Los Pumas no pudieron contra los Wallabies en el encuentro disputado en el Suncorp Stadium, donde los locales no pierden desde 2016. Para el seleccionado argentino significa la segunda derrota consecutiva en lo que va del certamen, aunque esta vez con una merma en el rendimiento que mostró al equipo siendo superado por el rival.

El entrenador Mario Ledesma expresó que “Fue un partido muy desprolijo, donde tuvimos pocas pelotas de calidad en el line y en el scrum. Creo que hicimos 18 o 19 knock on, algunos en posiciones de marcar. Estaba patinosa la pelota, estuvimos desprolijos y sin formaciones fijas prolijas es difícil ganar estos partidos.

"Tenemos que seguir entrenando las formaciones fijas y ver cuando se nos complica el plan que tenemos. Hoy nos quedamos sin opciones en un momento. Sobre la vuelta de Facu Isa y Santi Cordero, no fue un partido en el que se hayan podido lucir. Es el primero después de un par de meses y para estar saliendo de una pretemporada y jugar un partido con tanto ritmo, me parece que estuvieron muy bien” destacó el head coach argentino.

El full back Joaquín Tuculet sostuvo que “Cuando teníamos que marcar no marcamos y se termina yendo un partido que podríamos haber ganado. Fuimos menos inteligentes que ellos. El equipo estuvo muy impreciso y no tenemos que olvidarnos del piso del otro día, crecer y tener dos semanas de unidad, laburo y hacer un mejor partido que el de hoy. Nos tenemos que hacer fuerte en nuestros puntos clave, estar más finos y no volvernos locos”.

En relación al cansancio que arrastran por haber jugado con Jaguares, consideró que "esta es la parte más linda de todas. Estamos por ir a un Mundial, este es el Rugby Championship, estamos jugando con la camiseta de Los Pumas. La temporada ya pasó, hay que estar cientro por ciento acá, nos faltan dos partidos y hay que hacer dos buenos partidos".