Se realizará una asamblea ciudadana por la plaza San Martín

El municipio busca conocer la opinión de los vecinos respecto a la realidad de la plaza y en qué se puede mejorar. Habrá conversatorios con especialistas, espacios de debate, y un recorrido para conocer más de su historia y su entorno

La Municipalidad realizará este sábado 9 de mayo, de 16 a 18 , la Asamblea Ciudadana por la Plaza San Martín , una iniciativa que busca conocer las inquietudes de los vecinos y construir en conjunto alternativas para mejorar el estado de este emblemático espacio público y su entorno.

La actividad surge luego de una serie de encuestas realizadas a vecinos e instituciones del barrio, donde se reiteraron reclamos vinculados al estado de los senderos , la necesidad de mejorar la iluminación y el mantenimiento general de la plaza.

La jornada comenzará con un conversatorio sobre la historia de la Plaza San Martín, a cargo del historiador Alejandro Damianovich, integrante de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe y de la Comisión de Patrimonio de la ciudad. También participará el arquitecto y docente Diego Valiente, titular de la cátedra de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNL, quien abordará la relación de la plaza con el entramado urbano y las instituciones que la rodean.

Luego se desarrollarán mesas de diálogo para que los vecinos puedan intercambiar opiniones, aportar ideas y plantear necesidades concretas sobre el futuro del espacio público. Según indicaron desde el municipio, toda la información recopilada será utilizada para definir futuras intervenciones en la plaza.

El cierre estará a cargo del influencer e historiador Pepi Candia, quien compartirá anécdotas e historias vinculadas a este tradicional paseo santafesino.

Un espacio con historia

La actual Plaza San Martín recibió esa denominación en 1871, aunque anteriormente tuvo otros nombres. Para fines del siglo XIX representaba uno de los símbolos del progreso y la modernización impulsados por la generación del 80, proyectándose como un nuevo polo cívico de crecimiento para la ciudad.

En 1902 se emplazó el actual monumento al General San Martín, realizado por el escultor José María García. La obra es una réplica en bronce de la estatua ubicada en Capital Federal, creada originalmente por el artista francés Louis-Joseph Daumas.

El basamento fue diseñado por el escultor español Torcuato Tasso y Nadal con roca traída de Los Andes, e incluye figuras que representan a la República y a Minerva, diosa griega de la sabiduría.

En los alrededores de la plaza se encuentran espacios emblemáticos como el Patio Catedral, el Ministerio de Seguridad de la provincia, el Complejo Educativo y Cultural Domingo Faustino Sarmiento y la sede de los Bomberos Zapadores.