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Lionel Messi se despidió de Indio Solari

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se despidió del músico Indio Solari por medio de su cuenta de Instagram

5 de junio 2026 · 19:41hs
Lionel Messi se despidió de Indio Solari

La muerte de Carlos Indio Solari generó una conmoción que atravesó todos los ámbitos de la sociedad argentina. El fútbol, una vez más, no quedó al margen. En las últimas horas, Lionel Messi utilizó su cuenta personal de Instagram para despedir a uno de los artistas más influyentes de la música nacional.

El capitán de la Selección Argentina compartió una historia con una imagen del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y un mensaje cargado de sentimiento.

El mensaje de Lionel Messi por la muerte de Indio Solari

"Siempre en nuestros corazones. QEPD", escribió el rosarino, sumándose a las innumerables expresiones de afecto que surgieron tras conocerse la noticia.

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La publicación de Messi rápidamente tuvo repercusión entre los seguidores del astro argentino y los fanáticos del músico, cuya obra trascendió generaciones y logró instalarse como una referencia cultural ineludible en el país.

A lo largo de los años, las canciones del Indio encontraron también un lugar especial en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, donde muchas de sus letras se transformaron en himnos de tribuna y acompañaron a miles de hinchas en los estadios.

Por eso, la despedida de Messi tuvo un significado especial. El mejor futbolista del mundo se sumó al homenaje para una figura que marcó la historia de la música argentina y dejó una huella imposible de borrar en la cultura popular.

Indio Solari Lionel Messi Selección Argentina
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