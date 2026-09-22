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Lionel Scaloni tendría encaminada la renovación con la Selección argentina

El entrenador campeón del mundo en Catar 2022 firmaría por dos años más.

22 de septiembre 2026 · 17:35hs
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Lionel Scaloni tendría encaminada la renovación con la Selección argentina

@Argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se encontraría cerca de cerrar su renovación contractual con el representativo nacional.

La misma se daría en un modelo de 2 + 2: firmaría hasta la Copa América de 2028 y, en caso de querer continuar el ciclo, se mantendría para disputar el próximo Mundial.

El entrenador pujatense fue clave en el gran desempeño del combinado argentino en los últimos años, con la conquista de la Copa del Mundo de Catar 2022 y las últimas dos Copas América, además de ser subcampeón en el reciente Mundial norteamericano.

Durante el inicio de la primera fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que quedará eternamente marcada por encontrarse la despedida del astro Lionel Messi del seleccionado argentino, hubo un acercamiento entre las partes y la renovación de Scaloni estaría cerca de ser acordada.

Con amplias intenciones de extender el vínculo por parte de los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las dudas sobre la continuidad estaban del lado del entrenador, quien ya había tenido intenciones de rescindir su contrato en 2024.

Lionel Scaloni había destacado la chance de marcharse de la Selección

Además, en la conferencia de prensa posterior al subcampeonato mundial, el DT se había quebrado y vuelto a demostrar sus intenciones de abandonar el representativo, basándose en la complejidad de rearmar el plantel luego de un ciclo tan largo, que comenzó en 2018.

Acorde a lo trascendido, restan limar algunos detalles económicos para que se pueda firmar la extensión de contrato del director técnico de 48 años, que sería en dos partes.

Con la propuesta de un vínculo bajo el esquema de 2+2, Scaloni se aseguraría la dirección técnica del seleccionado en búsqueda del tricampeonato continental, a dos años de la disputa de la próxima Copa América y, una vez llegado ese momento, decidiría si quiere usar la opción para quedarse hasta la próxima Copa del Mundo, a cambio del monto ya acordado.

En la llegada de los futbolistas al país para ser parte de una nueva fecha FIFA, el mediocampista Nicolás Paz pidió por su continuidad ya que su presencia es “muy importante” para él, mientras que el arquero Emiliano “Dibu” Martínez comentó que va a “apoyarlo” sin importar qué decisión tome.

Scaloni Selección Argentina Copa del Mundo
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