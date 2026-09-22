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Cambio de planes de la AFA con la venta de entradas para los amistosos contra Burkina Faso y Benín

La comercialización estaba estipulada para este martes 22 a partir de las 18:00 horas.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 18:28hs
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Cambio de planes de la AFA con la venta de entradas para los amistosos contra Burkina Faso y Benín

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cambio de fecha para la venta de entradas de los dos últimos amistosos internacionales de la Selección argentina ante Burkina Faso y Benín.

La fecha de comercialización para adquirir las localidades del estadio Monumental —River— se reprogramó para el jueves 24 de septiembre a partir del horario antes estipulado, desde las 18:00 horas.

La AFA había establecido que para dicha operación, se podría acceder este martes 22, desde las seis de la tarde con entradas que cuestan desde los 90.000 pesos hasta los 480 mil pesos.

La Selección argentina vivirá una fecha FIFA histórica al tratarse de la despedida de Messi, luego de 21 años representando a los colores nacionales, la cual se dará en el marco del tercer amistoso a disputarse en esta ventana, el cual tiene como fecha pactada el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.

En este caso la casa madre del fútbol argentino reprogramó el día para la adquisición de los tickets para los partidos contra Burkina Faso el sábado 3 de octubre y Benín con el cronograma antes mencionado.

Valor de las entradas para los amistosos en el Monumental

En el recinto ubicado en el barrio porteño de Núñez, las populares para mayores costarán $90.000, mientras que las de menores valdrán $29.000 a diferencia que en la provincia cordobesa.

Entre los precios de las plateas, las tribunas altas Omar Sívori y Centenario tendrán un precio de $180.000 cada una, la bandeja media de las mismas gradas costará $320.000, al igual que el sector alto de la San Martín y Belgrano.

Además, las plateas bajas San Martín y Belgrano costarán $450.000, mientras que cada butaca en la bandeja media de estar tribunas estará a $480.000, a la venta desde el martes 22.

AFA entradas Burkina Faso
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