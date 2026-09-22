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Argentina consiguió medalla de plata en la prueba de relevos en el CARD de Santa Fe

El rafaelino Tomás Mondino, Lucas Villegas, Milagros D’Amico y Guillermina Cossio destacaron el trabajo en equipo y el acompañamiento del público tras quedarse con el segundo puesto.

22 de septiembre 2026 · 17:59hs
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Con el rafaelino Tomás Mondino

Con el rafaelino Tomás Mondino, argentina consiguió medalla de plata en el relevo mixto 4x100 metros.

El atletismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 brindó una de las finales más destacadas de la competencia en el relevo 4x100 metros mixto. En una carrera que combinó velocidad pura, estrategia y precisión, el seleccionado de Venezuela conquistó la medalla de oro al detener el reloj en 41.87.

El podio continental se completó con la brillante actuación del equipo de Argentina, que obtuvo la medalla de plata con un registro de 42.22 (+0.35), mientras que la medalla de bronce quedó en manos de Colombia, que finalizó en el tercer lugar con un tiempo de 42.37 (+0.50).

Argentina ratificó su jerarquía

El cuarteto argentino estuvo conformado por Lucas Villegas, Milagros D’Amico, el rafaelino Tomás Mondino y Guillermina Cossio, quienes demostraron el fruto de un trabajo de sincronización y confianza mutua que viene dando resultados en el plano internacional.

Tras subirse al podio y recibir el aplauso del público, las integrantes femeninas del equipo, Milagros D’Amico y Guillermina Cossio, remarcaron la importancia de la unión grupal y el marco de gente que las acompañó: “Veníamos del Iberoamericano de 400 y teníamos cierta presión de decir 'bueno, a ver si quedamos en el podio'. Había equipos muy fuertes con atletas individuales grosos y olímpicos, pero la confianza entre nosotros y el trabajo que hacemos dio resultado. Estoy muy contenta con todo el esfuerzo que hicimos”.

A su vez, Tomás Mondino —referente del equipo y oriundo de Rafaela, una de las sedes de los Juegos— analizó la estrategia y el proceso que hay detrás de esta medalla: “Sabíamos que íbamos a estar entre los primeros lugares porque Argentina pisa fuerte en los relevos desde hace tiempo, como hicieron los chicos en los Panamericanos. Esto es un trabajo en equipo que lleva tiempo; el hecho de ser todos del interior puede ser un problema para juntarnos, pero siempre lo logramos y trabajamos en grupo. Es una dinámica de 4x100 mixto intercalada (hombre, mujer, hombre, mujer) y recibir a tanta gente no solo en la competencia sino en los entrenamientos es un plus y un aliento enorme”.

Por su parte, Lucas Villegas repasó las vivencias de la previa, los nervios de la largada y la mirada puesta en el futuro olímpico del atletismo argentino: “Teníamos muchos nervios en la entrada en calor. En la largada, al estar en el relevo tres, estuve un tiempito esperando a mi compañero con el corazón al palo sin saber si saldría bien, pero por suerte salió como esperábamos. Creemos que este es el puntapié inicial para lo que se viene, que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con la pista acá y este equipo, seguramente estaremos más cerca”.

Una pista que dejó buenas sensaciones

La renovada pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) “Pedro Candioti” fue uno de los escenarios de la jornada y recibió las primeras competencias de atletismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El escenario fue utilizado para las pruebas de velocidad, lanzamientos y demás disciplinas del programa, en una jornada que además contó con un importante acompañamiento del público.

Así quedó la final del Relevo 4x100m Mixto

Venezuela (Oro): 41.87

Argentina (Plata): 42.22

Colombia (Bronce): 42.37

Chile: 42.40

Ecuador: 42.74

Brasil: 42.82

Paraguay: 42.98

Bolivia: 44.63

plata Santa Fe Argentina
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