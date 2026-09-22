Unión ya tiene fixture para su regreso a la Liga Argentina

Unión ya conoce el camino que recorrerá en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina. Debutará el 15 de octubre ante Bochas Sport en el Ángel Malvicino.

Unión ya tiene definido su fixture para la Liga Argentina 2026/27 , competencia a la que regresará después de cinco temporadas. El conjunto dirigido por Juan Siemienczuk tendrá su estreno el jueves 15 de octubre, cuando reciba a Bochas Sport de Colonia Caroya .

El debut será el primero de los tres encuentros que el Tatengue disputará como local durante octubre. El miércoles 21 enfrentará a Barrio Parque , mientras que el viernes 30 cerrará el mes ante Comunicaciones .

La fase regular estará compuesta por 32 partidos, todos contra los rivales de la Conferencia Norte, con encuentros de ida y vuelta. La competencia comenzará el 15 de octubre y se extenderá hasta el 20 de abril de 2027.

El calendario completo del Tatengue

Después de los tres primeros partidos en Santa Fe, Unión tendrá una exigente gira en noviembre. El 10 visitará a Amancay, el 11 a Riachuelo, mientras que luego regresará al Malvicino para recibir a Hindú de Córdoba el 19 y a Villa San Martín el 30.

En diciembre llegará una nueva seguidilla como visitante: Bochas Sport (4), San Isidro (6) y El Ceibo (8). Luego jugará en Santa Fe frente a Independiente de Santiago del Estero, el 12, y Barrio Jardín, el 18.

Enero tendrá cinco partidos: Sportivo Suardi como visitante el 11; Riachuelo como local el 18; Salta Basket en Santa Fe el 25; y dos encuentros fuera de casa ante Villa San Martín y Comunicaciones, el 28 y 31 respectivamente.

Durante febrero, el equipo santafesino visitará a Mitre de Posadas (1), Barrio Parque (19) e Hindú (21), mientras que recibirá a San Isidro (12) y El Ceibo (27).

Marzo será el mes de mayor actividad para Unión, con seis compromisos. Recibirá a Jujuy Básquet y Mitre, visitará a Santa Paula, volverá a enfrentarlo en Santa Fe, será local ante Amancay y cerrará el mes frente a Barrio Jardín como visitante.

Finalmente, en abril llegará el cierre de la fase regular: Independiente de Santiago del Estero (V) el 2, Sportivo Suardi (L) el 16, Jujuy Básquet (V) el 19 y Salta Basket (V) el 20.

El fixture de Unión

MES: OCTUBRE

1-(L) Bochas SC (jueves 15 de octubre)

2-(L) Barrio Parque (miércoles 21 de octubre)

3-(L) Comunicaciones (viernes 30 de octubre)

MES: NOVIEMBRE

1-(V) Amancay (martes 10 de noviembre)

2-(V) Riachuelo (miércoles 11 de noviembre)

3-(L) Hindú (Córdoba) (jueves 19 de noviembre)

4-(L) Villa San Martín (lunes 30 de noviembre)

MES: DICIEMBRE 2026

1-(V) Bochas SC (viernes 4 de diciembre)

2-(V) San Isidro (domingo 6 de diciembre)

3-(V) El Ceibo (martes 8 de diciembre)

4-(L) Independiente (SdE) (sábado 12 de diciembre)

5-(L) Barrio Jardín (viernes 18 de diciembre)

MES: ENERO 2027

1-(V) Sportivo Suardi (lunes 11 de enero)

2-(L) Riachuelo (lunes 18 de enero)

3-(L) Salta Basket (lunes 25 de enero)

4-(V) Villa San Martín (jueves 28 de enero)

5-(V) Comunicaciones (domingo 31 de enero)

MES: FEBRERO 2027

1-(V) Mitre (Posadas) (lunes 1 de febrero)

2-(L) San Isidro (viernes 12 de febrero)

3-(V) Barrio Parque (viernes 19 de febrero)

4-(V) Hindú (Córdoba) (domingo 21 de febrero)

5-(L) El Ceibo (San Francisco (sábado 27 de febrero)

MES: MARZO 2027

1-(L) Jujuy Básquet (lunes 8 de marzo)

2-(L) Mitre (Posadas) (jueves 11 de marzo)

3-(V) Santa Paula (viernes 19 de marzo)

4-(L) Santa Paula (martes 23 de marzo)

5-(L) Amancay (La Rioja) (viernes 26 de marzo)

6-(V) Barrio Jardín (Tucumán) (miércoles 31 de marzo)

MES: ABRIL 2027

1-(V) Independiente (SdE) (viernes 2 de abril)

2-(L) Sportivo Suardi (viernes 16 de abril)

3-(V) Jujuy Básquet (lunes 19 de abril)

4-(V) Salta Basket (martes 20 de abril)

El formato contempla una fase regular de 32 partidos. Los cuatro mejores de cada conferencia avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los ubicados del quinto al duodécimo puesto disputarán previamente la Reclasificación.

Para Unión, el desafío comenzará el 15 de octubre en el Ángel Malvicino, en una temporada que marcará su regreso a una competencia nacional que conoce y en la que buscará volver a posicionarse entre los protagonistas.