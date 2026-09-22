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Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se presentarán en Tribus Club de Arte el viernes 25 de septiembre a las 2. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

22 de septiembre 2026 · 11:28hs
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Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

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Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Tribus Club de Arte será escenario de una noche de pura potencia musical santafesina cuando Sig Ragga y Hugo y los Gemelos compartan escenario el próximo viernes 25 de septiembre a las 21.

Dos de las propuestas más originales, performáticas y conceptuales de la región se cruzarán en un show imperdible que combinará la estética vanguardista y el universo sonoro de Sig Ragga con la fusión rítmica, la teatralidad y el groove característico de Hugo y los Gemelos, prometiendo un recorrido sensorial único para la escena local.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572 | Miércoles a domingo, de 18 a 0 hs.

Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Credife Esperanza | Sarmiento 1960

Credife Rafaela | 9 de Julio 114

Venta online: www.ticketway.com.ar

Venta telefónica: 0342-155 764161

Sig Ragga Tribus Club de Arte música santafesina
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