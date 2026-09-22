Argentina impuso su ritmo y selló una contundente victoria ante Colombia

El seleccionado masculino de vóleibol cosechó la segunda victoria en los Juegos Odesur en Rosario ante Colombia, y sacó el boleto a las semifinales.

Argentina derrotó a Colombia por 3 a 0, con parciales de 25-18, 25-20 y 25-17, y logró su segunda victoria en los Juegos Suramericanos en Rosario. De esta manera se aseguró el primer puesto de la zona y espera rival para las semis del jueves. Argentina jugó en gran nivel y a pesar de algunos momentos de paridad con Colombia bien en bloqueo, la Selección redondeó la victoria en sets corridos con una clara supremacía en todos los fundamentos. El máximo anotador fue Ramos, con 14 puntos.

En una tarde de solida ejecución táctica y efectividad en la red, la selección argentina de vóleibol masculino derrotó con autoridad a Colombia por 3-0 en la fase de grupos del torneo continental disputado en el Estadio Cubierto Claudio Newell. Con parciales de 25-18, 25-20 y 25-17, el equipo albiceleste sumó un nuevo triunfo y demostró un volumen de juego superior a lo largo de la hora y 11 minutos que duró el encuentro.

Desde el silbato inicial, Argentina estableció las condiciones en el parquet rosarino. Bajo la distribución táctica del armador José Cejas —quien además sumó desde el servicio y el bloqueo—, el ataque argentino encontró variantes constantes a través del opuesto Germán Gómez, máximo anotador del encuentro con 8 unidades en remate, y del aporte sólido por el centro de Gustavo Maciel y Pedro Ojuez.

El primer set marcó el tono de lo que sería la tarde: una Argentina paciente que aprovechó las imprecisiones de la escuadra colombiana. La ventaja de 25-18 reflejó la distancia en el control del balón y la contundencia en los momentos decisivos de la manga.

Durante el segundo capítulo, Colombia intentó ajustar su bloqueo y ajustar la recepción para dar pelea en la red. Sin embargo, los argentinos sostuvieron la compostura en defensa con la cobertura del líbero Santiago Arroyo y la presencia en el bloqueo de Benjamín Flores y Federico Debonis, quienes frenaron las arremetidas del conjunto tricolor para asegurar el parcial por 25-20.

El tercer set terminó por liquidar cualquier aspiración de remontada visitante. Con un ritmo arrollador y una efectividad colectiva que superó los parciales anteriores, Argentina quebró la resistencia colombiana desde el saque para distanciarse rápidamente en el marcador. Un 25-17 categórico le puso el broche final a una actuación redonda.

Con este resultado, Argentina mantiene su paso firme en la competencia y ratifica sus aspiraciones en el certamen, dejando buenas sensaciones colectivas y un rendimiento equilibrado en todas sus líneas de cara a sus próximos compromisos en Rosario.

Argentina: Cejas (2), Ramos (14), Ojuez (8), Maciel (8), Debonis (6), Gómez (12), Arroyo (L). Ingresaron: D´Aversa (-), Guidi (1), Klaczynski (-).