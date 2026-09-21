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Un jugador de River sufrió un desgarro y será baja en la Selección Argentina de Scaloni

Thiago Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo y no podrá estar en la próxima convocatoria de la Selección Argentina.

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 13:01hs
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Un jugador de River sufrió un desgarro y será baja en la Selección Argentina de Scaloni

Thiago Almada recibió una noticia que lo deja afuera de la próxima convocatoria de la Selección Argentina. El futbolista de River sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo y deberá afrontar un período de recuperación. La lesión se produjo durante el partido ante Huracán, cuando debió abandonar el campo apenas cinco minutos después del comienzo del encuentro.

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Almada, una baja para Scaloni

Almada sintió una molestia física durante los primeros minutos del partido que River disputó frente a Huracán en el Monumental. El mediocampista intentó continuar, pero finalmente tuvo que dejar el campo de juego.

Luego de realizarse los estudios correspondientes, se confirmó que padece un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo. De esta manera, el futbolista no podrá formar parte de la convocatoria realizada por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA.

El jugador había sido incluido en la nómina para los compromisos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. En el caso del encuentro frente a Bolivia, Almada ya debía cumplir una fecha de suspensión.

La situación de los otros citados

La lesión de Almada no fue la única preocupación que dejó el partido de River. Tobías Andrada también tuvo que abandonar el campo durante el primer tiempo, aunque los estudios arrojaron un panorama más favorable: sufrió una contractura y no presenta una rotura fibrilar.

Además de los futbolistas del Millonario, Scaloni convocó a Leonel Flores, de Boca, y Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, entre los jugadores del fútbol argentino.

La lista también tuvo novedades provenientes del exterior. Santiago Simón, de Toluca; Ezequiel Fernández, de Bayer Leverkusen; y Valentín Gómez, de Betis, fueron incluidos por el entrenador campeón del mundo.

Nicolás Otamendi, por su parte, fue citado para el último compromiso, que tendrá como contexto la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Selección Argentina River Scaloni
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