Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Argentina superó a Chile por 3 a 1 en la final de hockey masculino en los Juegos Suramericanos. Fue en el sintético de la ASH con goles de Tarazona, Ferreiro y Agostini.

El seleccionado argentino masculino de hockey Los Leones consiguieron la medalla de oro al vencer en la final a Chile por 3 a 1 en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. La escuadra nacional conducida por Juan Vivaldi ratificó su supremacía sudamericana, ya que ganaron los cinco torneos en la historia.

Ante un estadio colmado, y un buen rendimiento, los goles para el conjunto local fueron marcados por Santiago Tarazona, que se retiró del equipo, Martin Ferreiro y Franco Agostini, descontando Ignacio Contardo para los chilenos.

Los Leones se quedaron con el oro en Santa Fe

Los Leones derrotaron a Los Diablos chilenos por 3 a 1 en la gran final de los XIII| Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Desde el comienzo quedo demostrado que era un cantar diferente al disputado en la fase anterior. Mucha intensidad y una gran presión fue la característica de los primeros movimientos. Los Leones buscando mover la bocha, y los Diablos replegados defendiendo con uñas y dientes. No hubo claridad en cuanto a la posesión y el dominio territorial.

Nadie regalaba nada, Argentina buscaba atacar con la bocha en su poder y aprovecharse del error rival, pero Chile se aferro a un libreto que termino consumiendo el primer cuarto. A un minuto del final, en la primera clara, y Tarazona que puso el 1 a 0 tras un desvío previo. Necesario para que los dueños de casa comenzaran a soñar con la dorada.

El segundo cuarto lo tuvo a Los Leones generando peligro frente al arco chileno, y en la segunda posibilidad que dispuso llego el segundo tanto por intermedio de Martin Ferreiro. Chile quedo acorralado en la línea de veintitrés pero Argentina no podía cerrar una acción que le permitiera ampliar la diferencia.

En el inicio del tercer cuarto el cotejo mantuvo mucha intensidad, con mucho contacto, de ida y vuelta, y con un claro elenco nacional lanzado en ataque. Los aplausos cayeron para Nico Rodríguez que quedo encerrado por tres chilenos, manejo muy bien el dribling, levanto la bocha, dejo en el camino a sus rivales y logro dar un pase aunque no tuvo el final feliz deseado porque nadie pudo cerrar.

A cuatro minutos del final llego el primer corto del partido. No se pudo frenar la bocha en el servicio y por eso fue una oportunidad desperdiciada. Ferreiro estuvo muy cerca del tercero porque el arquero chileno saco una bocha que tenia destino de red. Argentina lo tenia ahí a Chile pero fue Agostini después de varios intentos el que rompió el arco para poner el 3 a 0.

En el ultimo cuarto Argentina ingreso con la tranquilidad del marcador pero con la clara indicación del entrenador Vivaldi de seguir yendo para adelante. Chile salió rápido de un corto desperdiciado por Argentina, metieron un flick, agarraron mal parada a la defensa local por lo que el marcador quedo 3 a 1 tras el gol de Contardo. A cinco del final, Argentina dispuso el octavo corto pero no logro concretar.

El pitazo final marcó la victoria y desató una fiesta dorada en el sintético de la Asociación Santafesina, entre lágrimas y abrazos, por el merecido triunfo, y el logro de la medalla de oro. Los Leones festejaron la continuidad de un reinado que lo vienen de celebrar con la medalla de bronce en el Mundial.

Síntesis: Argentina 3- Chile 1

Argentina: Joaquín Ruiz, Yaco Kovalivker, Luca Dulor, Matteo Fernández, Joaquín Costa, Mateo Serrano, Tomás Ruiz, Santiago Taranzona, Mateo Torrigiani, Juan Fernández, Nicolás Cicileo, Thomas Habif, Nicolás Rodríguez, Martín Ferreiro, Franco Agostini e Iñaki Minadeo. DT: Juan Vivaldi.

Chile: Agustín Araya, Alexei De Witt, José Maldonao, Raimundo Valenzuela, Kay Gesswein, Juan Amoroso, José Hurtado, Ignacio Contardo, Axel Stein, Sebastián Wolansky, Arnau Labbé, Agustín Valenzuela, Nils Strabucchi, Bruno Acevedo, Sebastián Loehnert y Gaspar Carvajal. DT: Ernesto Monteleone.

Goles: 14´ Santiago Tarazona, 17´ Martín Ferreiro, 45´ Franco Agostini (ARG); 52´ Ignacio Contardo (CH).

Árbitros: Jhonatan Altamirano (México) y Fabián Romero (Paraguay)

Cancha: ASH (Santa Fe)