Las Leonas se consagraron campeonas en Santa Fe y se llevaron la medalla dorada

El seleccionado argentino femenino de hockey Las Leonas superaron sin problemas a Chile por 5 a 0 y consiguieron el tricampeonato en los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe.

El seleccionado femenino Las Leonas consiguieron su tercer campeonato en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al derrotar en la final a Chile por 5 a 0. La escuadra conducida por el Gato López se impuso con goles de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y un doblete de Lourdes Pisthon, en un partido desarrollado un colmado estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), ubicado en el polo deportivo de la ciudad de Santa Fe.

La selección femenina de hockey sobre césped consiguió el oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, pero en Asunción 2022 perdió en la final ante Chile y logró la presea de Plata.

Las Leonas se adjudicaron la medalla de oro en Santa Fe

Las Leonas también son de oro. Luego del triunfo en la final ante Chile por 5-0 con goles de Lourdes Pisthon (2), Catalina Andrade, Pilar Palacio y Lara Casas, las Leonas se quedaron con la medalla dorada en Santa Fe 2026.

Los primeros instantes fueron muy intensos, pero la primera clara la tuvo la escuadra nacional. En la siguiente acción llego un corto, demorado por la participación del video ref, Sofi Cairo sirvió pero el tiro de Palacio se fue por encima del travesaño. El segundo corto termino con el primer gol de Argentina por intermedio de Lara Casas.

En el tercer corto para Las Leonas, la bocha quedo viva pero la arquera chilena evito el segundo. La visita no complico, pero Argentina se adueño de las acciones rápidamente. Un flick al área, el revés de Zoe Diaz que la arquera chilena pudo contener.

En el segundo cuarto, una perdida de una defensora de Las Leonas le dio protagonismo a las chilenas que buscaban empatar pero que no pudieron convertir. Pero en una buena intervención de Sol Pagella, que pudo desbordar e ingresar al área para marcar pero intervino el video ref y se anulo el gol. La ventaja era mínima por eso la preocupación del Gato López de no conformarse.

Argentina estaba mejor pero las Diablas daban batalla. Hasta que apareció Palacio de barrida, en una excelente acción, para aumentar la ventaja y traer un poco de tranquilidad. Y para refrendarlo Cata Andrade puso el tercero tras una jugada espectacular pergeñada por Brisa Bruggesser.

El tercer cuarto arranco con mucha intensidad, con un Chile que tenia la presión de acortar diferencias, y Argentina buscando que la bocha salga de la línea de veintitrés. De a poco Las Leonas tomaron el control de la bocha y tuvieron un par de situaciones para conseguir el cuarto que después de algunos intentos sello Lourdes Pishton.

En el ultimo cuarto, Argentina aviso que estaba cerca del quinto, pero también debió defenderse de los ataques chilenos. Dispuso un par de cortos pero la definición no fue la acertada y las Diablas que se defendían con uñas y dientes. Fue Lourdes Pishton la que estuvo atenta al rebote que dio la arquera visitante para poner el 5 a 0 y acariciar la medalla de oro. Con toda la comodidad en este duelo, Argentina se quedo con la victoria por 5 a 0 y la merecida medalla de oro. Con siete Leonas en el campo de juego, Argentina sumo una nueva presea para la delegación Suramericana.

Síntesis: Argentina 5- Chile 0

Argentina: Mercedes Artola, Sofía Cairó, Lara Casas, Sol Pagella, Daiana Pacheco, Zoe Díaz, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Emma Knobl, Catalina Andrade, Lourdes Pisthon, Sol Guignet, Pilar Pishton, Brisa Bruggesser y Milagros Alastra. DT: Juan Martín López.

Chile: Natalia Salvador, Josefina Gutiérrez, Victoria Arrieta, Constanza Muños, Monserrat Obon, Florencia Barrios, Paula Valdivia, Antonia Irazoqui, Laura Müller, Francisca Irazoqui, Constanza Palma, Manuela Urroz, Fernanda Arrieta, María Maldonado, Doménica Ananías y Fernanda Villagrán. DT: Cristóbal Rodríguez.

Goles: 5´ Lara Casas, 27´ Pilar Palacio, 28´ Catalina Andrade, 39´ Lourdes Pishton, 49´ Lourdes Pishton (ARG).

Tarjeta verde: Pilar Palacio (ARG).

Árbitros: Victoria Pazos (Paraguay) y Erika Barbera (Estados Unidos)

Cancha: ASH (Santa Fe)