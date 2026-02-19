Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Con la participación de casi 70 nadadores, este sábado se realizará la tercera ventana de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados

Este sábado se disputará la tercera ventana de la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados , una travesía que continúa consolidándose como una de las experiencias deportivas más convocantes del calendario de aguas. abiertas . Con presencia internacional, jóvenes talentos regionales y un equipo femenino protagonista, la prueba reafirma su tradición y su espíritu inclusivo en el río más emblemático del litoral.

La brasileña Alessandra Penariol Melo será la única nadadora extranjera en esta tercera ventana, aportando el sello internacional a la jornada. Aunque en esta ocasión sea la única representante foránea, cabe destacar que la Coronda de aficionados ha reunido nadadores de siete países en sus primeras ediciones. Brasil, precisamente, fue el país con mayor presencia internacional en esta temporada, reafirmando su fuerte vínculo con la natación en aguas abiertas.

Entre los protagonistas locales se destacan Cristian Garato, Lola Merlo y Morena López Córdoba, representantes de una nueva generación de nadadores que se abre paso en la especialidad. Cristian entrena en Unión, Lola representa al Paraná Rowing Club y Morena se forma en Atlético Rafaela. Su participación refleja el recambio generacional y el compromiso de los clubes de la región con el desarrollo de la natación de aguas abiertas.

Protagonismo femenino

El equipo “Sitas Women” será el único conjunto íntegramente femenino en esta tercera ventana. Integrado por Carolina Thomsen, Silvia De la Calle, Romina Velázquez y Carla Rivet, el equipo asumirá el desafío de unir Santa Fe y Coronda con la fuerza colectiva que caracteriza a la travesía.

Su presencia refuerza el mensaje de igualdad y participación dentro de la maratón. Como antecedente inmediato, en la segunda ventana ya habían dejado su huella las “Mujeres del Río”, consolidando un camino que continúa sumando nuevas protagonistas en esta prueba emblemática.

Una travesía que sigue creciendo

La tercera ventana completará el ciclo iniciado en noviembre y diciembre, ratificando el éxito de esta primera edición para aficionados, que reunió a nadadores de distintas edades, procedencias y niveles de experiencia bajo un mismo objetivo: cumplir el sueño de unir Santa Fe con Coronda.

Con cada nueva largada, la Maratón de aficionados no solo suma kilómetros de río, sino también historias de superación, inclusión y pasión por las aguas abiertas. El 21 de febrero volverá a ser una jornada para celebrar el espíritu de quienes se animan a escribir su propia página en la historia de “La más linda del mundo”.

-Agenda Maratón Santa Fe-Coronda aficionados:

Viernes 20/2, 17 a 18

Sala de reuniones hotel ATE UNL

Ciclo de charlas con Diego Degano

Sábado 21/2

Salida: Piedras Blancas (Santa Fe) a las 8

Llegada: Costanera Corondina (Coronda) a las 16