Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Con la participación de casi 70 nadadores, este sábado se realizará la tercera ventana de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados

Ovación

Por Ovación

19 de febrero 2026 · 18:37hs
Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Este sábado se disputará la tercera ventana de la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados, una travesía que continúa consolidándose como una de las experiencias deportivas más convocantes del calendario de aguas. abiertas. Con presencia internacional, jóvenes talentos regionales y un equipo femenino protagonista, la prueba reafirma su tradición y su espíritu inclusivo en el río más emblemático del litoral.

Presencia internacional en la Santa Fe-Coronda

La brasileña Alessandra Penariol Melo será la única nadadora extranjera en esta tercera ventana, aportando el sello internacional a la jornada. Aunque en esta ocasión sea la única representante foránea, cabe destacar que la Coronda de aficionados ha reunido nadadores de siete países en sus primeras ediciones. Brasil, precisamente, fue el país con mayor presencia internacional en esta temporada, reafirmando su fuerte vínculo con la natación en aguas abiertas.

Entre los protagonistas locales se destacan Cristian Garato, Lola Merlo y Morena López Córdoba, representantes de una nueva generación de nadadores que se abre paso en la especialidad. Cristian entrena en Unión, Lola representa al Paraná Rowing Club y Morena se forma en Atlético Rafaela. Su participación refleja el recambio generacional y el compromiso de los clubes de la región con el desarrollo de la natación de aguas abiertas.

Protagonismo femenino

El equipo “Sitas Women” será el único conjunto íntegramente femenino en esta tercera ventana. Integrado por Carolina Thomsen, Silvia De la Calle, Romina Velázquez y Carla Rivet, el equipo asumirá el desafío de unir Santa Fe y Coronda con la fuerza colectiva que caracteriza a la travesía.

Su presencia refuerza el mensaje de igualdad y participación dentro de la maratón. Como antecedente inmediato, en la segunda ventana ya habían dejado su huella las “Mujeres del Río”, consolidando un camino que continúa sumando nuevas protagonistas en esta prueba emblemática.

Una travesía que sigue creciendo

La tercera ventana completará el ciclo iniciado en noviembre y diciembre, ratificando el éxito de esta primera edición para aficionados, que reunió a nadadores de distintas edades, procedencias y niveles de experiencia bajo un mismo objetivo: cumplir el sueño de unir Santa Fe con Coronda.

Con cada nueva largada, la Maratón de aficionados no solo suma kilómetros de río, sino también historias de superación, inclusión y pasión por las aguas abiertas. El 21 de febrero volverá a ser una jornada para celebrar el espíritu de quienes se animan a escribir su propia página en la historia de “La más linda del mundo”.

-Agenda Maratón Santa Fe-Coronda aficionados:

Viernes 20/2, 17 a 18

Sala de reuniones hotel ATE UNL

Ciclo de charlas con Diego Degano

Sábado 21/2

Salida: Piedras Blancas (Santa Fe) a las 8

Llegada: Costanera Corondina (Coronda) a las 16

Maratón Santa Fe-Coronda aficionados
Noticias relacionadas
el quilla apuesta fuerte con los regresos de geronimo rocha y matias cepeda

El Quillá apuesta fuerte con los regresos de Gerónimo Rocha y Matías Cepeda

claudio tapia se entero de su citacion a indagatoria en un evento del mundial

Claudio Tapia se enteró de su citación a indagatoria en un evento del Mundial

el plantel de liga argentina en colon volvio a la cancha tras normalizarse la situacion salarial

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

Eduardo Domínguez es pretendido por Atlético Mineiro.

Para reemplazar a Sampaoli, en Atlético Mineiro quieren a Eduardo Domínguez

Lo último

Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

Último Momento
Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la mejor foto de su carrera

Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la "mejor foto" de su carrera

Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Ovación
Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la mejor foto de su carrera

Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la "mejor foto" de su carrera

Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

Jeremías Bustos no era considerado en Unión y se marchó a Almagro en busca de minutos

Jeremías Bustos no era considerado en Unión y se marchó a Almagro en busca de minutos

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus