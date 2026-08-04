Miguel Baldoni ganó una más y agiganta su ilusión en el Rally Argentino

El Campeonato Argentino de Rally disputó este fin de semana su quinta fecha del año en Reconquista, Santa Fe. En la clase mayor venció Miguel Baldoni y da batalla por el título.

Como se pudo, a partir del fuerte temporal lluvioso que se esperaba (y que finalmente terminó llegando) Rally Argentino llevó a cabo la quinta cita de la temporada con epicentro en Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, una carrera claramente de llano.

La carrera solo pudo desarrollar una etapa, la primera, que se realizó de manera íntegra y anticipada el día viernes, y ya no se pudo volver a reanudar debido a la gran cantidad de agua que se precipitó en la madrugada del sábado.

Sin embargo, y a pesar de lo ocurrido, un apellido salió realmente victorioso de la prueba santafesina, que fue el de Baldoni. Miguel Baldoni. Pues al piloto oriundo de la capital de la provincia de San Luis, le bastó con el puñado de pruebas especiales que se disputaron en la primera jornada de actividad para quedarse con el triunfo. De yapa, fue puntuación completa, puesto que al momento en que se dio por concluida ya se había disputado el 70% del evento.

Miguel Baldoni, a paso firme en el Campeonato Argentino de Rally

De esta manera, el apodado “Coyote Puntano”, no solo ganó: lo hizo en el clasificador general absoluto, en la clase mayor del campeonato -la RC2- y logró la mayor cantidad de puntos en juego posible. Además, y como si fuera poco, ratificó su conexión con esta carrera de Reconquista, siendo que logra ganarla por ¡cuarta vez consecutiva!

Así entonces, quien pilota un Skoda Fabia de especificación FIA Rally2, que está al máximo nivel tecnológico de rally en el mundo, logró sumar un triunfo más este año, lo que lo pone a tiro en la pelea por el título. Una batalla por la corona que, por el momento, tiene como líder del torneo a una leyenda en la especialidad como lo es el cordobés Federico “Coyote” Villagra (también compite con un Skoda) pero que deberá lidiar con su homónimo de San Luis.

Por lo tanto, a partir de ahora, y a pesar de ser ya cinco las fechas disputadas, lo que significa la mitad del campeonato cumplido, se prevé una segunda parte del torneo mucho más apasionante aún. Pues a la contundencia de Baldoni se le une la regularidad de Villagra, lo que los pone a ambos como los máximos candidatos por el título y los posiciona en un mano a mano que, parece, será reñido hasta el final.

Con todo, la próxima batalla que se de entre el flamante vencedor puntano y el múltiple campeón cordobés será en el siguiente capítulo de Rally Argentino, a disputarse del 4 al 6 de septiembre en un sitio inédito: la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba; otra prueba de llano. ¿Qué “Coyote” se la llevará esta vez?