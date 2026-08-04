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La Corte de Santa Fe dejó firme la condena a 12 años de prisión para el docente Juan Trigatti por abuso sexual

El Máximo Tribunal provincial rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del profesor de educación física y ratificó la pena dictada por la Cámara. Además, confirmó que el imputado deberá continuar en prisión preventiva ante el riesgo de fuga.

4 de agosto 2026 · 09:54hs
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La Corte de Santa Fe dejó firme la condena a 12 años de prisión para el docente Juan Trigatti por abuso sexual

La Corte de Santa Fe dejó firme la condena a 12 años de prisión para el docente Juan Trigatti por abuso sexual

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desestimó la queja presentada por la defensa del profesor Juan Trigatti y dejó firme la condena a 12 años de prisión por abusos sexuales perpetrados contra alumnas de corta edad durante el desarrollo de sus clases de educación física en el jardín Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe, en barrio Yapeyú

A través de un fallo firmado este lunes 3 de agosto, el tribunal dejó firme el fallo de la Cámara de Apelaciones que en su momento había revocado la absolución dictada en primera instancia. La resolución consideró que los argumentos de la defensa no demostraron arbitrariedad ni violaciones a las garantías constitucionales que justificaran la apertura del recurso extraordinario.

LEER MÁS: El fallo completo que revocó la inocencia del docente Trigatti y lo condena por abusos sexuales contra cinco niñas

"Los planteos formulados por la defensa solo reflejan una mera discrepancia con la valoración probatoria efectuada por los jueces de la causa, contando la sentencia condenatoria con la debida fundamentación y apego a la sana crítica racional", explica la resolución de la Corte Suprema de Santa Fe.

La calificación penal y las pruebas del fallo

Trigatti fue hallado responsable en concurso real por cuatro hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y un hecho de abuso sexual simple, todos enmarcados en la figura agravada por haber sido cometidos por el encargado de la educación de los menores.

El tribunal valoró que el fallo que revocado la absolución se basó en un análisis integral del material probatorio reunido durante el proceso penal:

Testimonios clave: el relato de las niñas brindado en el marco de las entrevistas en Cámara Gesell.

Informes técnicos: las declaraciones de los profesionales intervinientes y los testimonios brindados por los familiares directos de las víctimas.

Garantías procesales: la Corte descartó afectaciones al principio de congruencia o irregularidades en la incorporación de las presentaciones de amicus curiae.

Confirmación de la prisión preventiva

En una segunda resolución dictada de manera simultánea, la Corte Suprema santafesina ratificó además la prórroga de la prisión preventiva que pesa sobre el exprofesor.

El tribunal fundamentó la necesidad de mantener la medida cautelar en la gravedad intrínseca de los delitos juzgados, el monto de la pena de 12 años impuesta y el estado avanzado del proceso procesal con la ratificación de la condena, factores que incrementan el riesgo procesal de fuga.

Ambas resoluciones se definieron por mayoría. En tanto, los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Daniel Weder votaron en disidencia, al sostener que la queja de la defensa debía ser admitida para su análisis formal, aunque aclararon que dicha postura no implicaba expedirse sobre el fondo del asunto ni adelantar un criterio respecto a la culpabilidad.

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