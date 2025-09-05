Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Tranquilidad en Boca: Miguel Russo fue dado de alto tras estar varios días internado

Tras estar varios días internado en un instituto médico, Miguel Russo fue dado de alta y descansará en su casa. Tranquilidad en Boca

5 de septiembre 2025 · 18:24hs
El martes, Miguel Russo había acudido al Instituto Fleni por una infección urinaria. Debido al delicado estado de salud que transita desde hace algunos años, los médicos consideraron que la mejor opción era que el DT de Boca, de 69 años, quedara internado por precaución mientras lo medicaban contra la bacteria hallada.

Calma en Boca por el alta médica de Russo

Finalmente, este viernes por la tarde, tras pasar tres días en una cama común del sanatorio, el entrenador xeneize logró una estabilización clínica, por lo que le dieron el alta médica. Así, en las últimas horas, se marchó de la institución junto a su familia y pasará este fin de semana haciendo reposo en su casa.

Si bien ya no será necesario que continúe internado, no se reincorporará inmediatamente a los entrenamientos con el plantel del cuadro de la Ribera. En estos primeros días descansará y el lunes tendrá que presentarse nuevamente en el Fleni para realizarse chequeos ambulatorios, controlar su recuperación y ver cuáles serán los próximos pasos a seguir.

Además, los médicos le recomendaron a Miguelo que no se exponga a bajas temperaturas, específicamente a las que se pronostican para la próxima semana en el AMBA. Por lo tanto, su regreso al trabajo en Boca puede retrasarse un poco más de lo esperado. En el mientras tanto, en el club decidieron que Claudio Úbeda, su ayudante de campo, quede a cargo provisoriamente del equipo.

