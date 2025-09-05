Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Colapinto tuvo otra pobre tarea en Alpine y quedó último en la práctica libre 2 en Monza

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó último en la práctica libre 2 del Gran Premio de Monza, Italia

5 de septiembre 2025 · 15:13hs
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó último en la práctica libre 2 del Gran Premio de Monza, Italia, por la fecha 16 del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto no participó de la primera sesión de entrenamientos, donde fue reemplazado por el estonio Paul Aron por la normativa de cederle el auto en al menos dos prácticas libres a un rookie a lo largo del año. Ya en la FP2, el argentino registró un mejor tiempo de 1:21,564 y terminó a un segundo y 686 milésimas del ganador, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

El segundo puesto fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien ilusiona a los miles de tifosis que siempre dicen presente en el Templo de la velocidad de Monza con repetir el triunfo conseguido el año pasado.

Por otra parte, el español Carlos Sainz Jr. (Williams) fue la gran sorpresa ya que finalizó tercero, seguido por el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull).

A su vez, el coompañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó 18° en las dos sesiones de entrenamiento que se disputaron este viernes.

Colapinto viene de terminar undécimo en el Gran Premio de Países Bajos y quiere mejorar lo hecho hace un semana en Zandvoort para sumar sus primeros puntos del año, en un 2025 que está siendo muy complicado para el pilarense.

La actividad en el GP de Italia continuará este sábado, con la práctica libre 3 y la clasificación, que serán a las 7:30 y a las 11 de la mañana (hora de Argentina), respectivamente.

Dominio de Ferrari en la práctica libre 1 en Monza

Los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, dominaron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia.

Hamilton se quedó con la primera posición gracias a su vuelta en la que registró un tiempo de 1:20,117, mientras que Leclerc terminó como su escolta, al finalizar a solo 169 milésimas.

Esta sesión no había contado con la participación del argentino Franco Colapinto, quien le cedió su Alpine al estonio Paul Aron por las pruebas obligatorias para rookies. Su reemplazante de turno no pudo redondear una muy buena actuación y terminó último, a dos segundos de Hamilton.

