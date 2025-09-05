Uno Santa Fe | Policiales | microtráfico

La PDI detuvo a una mujer por microtráfico en barrio Punta Norte y le incautaron drogas y un arma de guerra

Sucedió este viernes al amanecer, tras una investigación de varias semanas sobre la venta barrial de drogas en un inmueble de la populosa barriada. Durante el allanamiento, aprehendieron a la principal investigada, M. C. S., de 54 años, y secuestraron marihuana, un arma de guerra y otros estupefacientes.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de septiembre 2025 · 17:39hs
La PDI detuvo a una mujer por microtráfico en barrio Punta Norte y le incautaron drogas y un arma de guerra

La PDI detuvo a una mujer por microtráfico en barrio Punta Norte y le incautaron drogas y un arma de guerra

Las primeras luces del viernes aún se deslizaban sobre los techos bajos del barrio Punta Norte cuando el silencio fue interrumpido por la irrupción de los pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI). El operativo fue el corolario de una pesquisa que se venía desarrollando desde hacía semanas sobre la venta barrial de drogas en una vivienda del sector norte de la ciudad de Santa Fe.

Puerta adentro, el procedimiento tenía un objetivo claro. La principal investigada, M. C. S., de 54 años, fue neutralizada y aprehendida en cuestión de minutos. En el interior del inmueble, los agentes hallaron pruebas que confirmaban las sospechas: un revólver calibre 38 con varios cartuchos, ocho teléfonos celulares, alrededor de 30 gramos de marihuana picada y fraccionada, y otros elementos que daban cuenta de la actividad de narcomenudeo.

El trasfondo del operativo

La vivienda funcionaba como un punto de expendio de estupefacientes, con movimiento constante de personas y un circuito de venta al menudeo que alteraba la tranquilidad del barrio y mantenía en alerta a los vecinos. La irrupción de la PDI buscó frenar esta dinámica y cortar el flujo de distribución en la zona norte de la ciudad.

La atribución delictiva

Tras la aprehensión, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la PDI, que a su vez informó a la fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, Yanina Tolosa. La funcionaria judicial ordenó que la mujer permaneciera privada de su libertad, fuera identificada y se le forme causa como presunta infractora de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239/23, además de tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

En el inmueble también se encontraban menores de edad, lo que motivó la intervención inmediata de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y del Equipo de la Niñez de la Municipalidad de Santa Fe, para garantizar su resguardo.

microtráfico PDI allanamientos
Noticias relacionadas
Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

 La policía se enfrentó a balazos con delincuentes en barrio Loyola Norte. Foto ilustración (archivo UNO Santa Fe)

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

lo apresaron por acosar a una menor, quedo en libertad y volvio a ser detenido por exhibiciones obscenas en la via publica

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Lo último

Alcaraz borró a Djokovic y es finalista del US Open

Alcaraz borró a Djokovic y es finalista del US Open

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por cometer 10 estafas con tarjetas de crédito

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por cometer 10 estafas con tarjetas de crédito

Poletti justificó el cierre de la feria de Rivadavia y señaló que algunos puestos se utilizaban únicamente como depósito

Poletti justificó el cierre de la feria de Rivadavia y señaló que algunos puestos se utilizaban únicamente como depósito

Último Momento
Alcaraz borró a Djokovic y es finalista del US Open

Alcaraz borró a Djokovic y es finalista del US Open

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por cometer 10 estafas con tarjetas de crédito

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por cometer 10 estafas con tarjetas de crédito

Poletti justificó el cierre de la feria de Rivadavia y señaló que algunos puestos se utilizaban únicamente como depósito

Poletti justificó el cierre de la feria de Rivadavia y señaló que algunos puestos se utilizaban únicamente como depósito

Tranquilidad en Boca: Miguel Russo fue dado de alto tras estar varios días internado

Tranquilidad en Boca: Miguel Russo fue dado de alto tras estar varios días internado

Morón venció a CADU y Colón quedó a un paso de asegurar la permanencia

Morón venció a CADU y Colón quedó a un paso de asegurar la permanencia

Ovación
Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Morón venció a CADU y Colón quedó a un paso de asegurar la permanencia

Morón venció a CADU y Colón quedó a un paso de asegurar la permanencia

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional