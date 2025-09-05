Sucedió este viernes al amanecer, tras una investigación de varias semanas sobre la venta barrial de drogas en un inmueble de la populosa barriada. Durante el allanamiento, aprehendieron a la principal investigada, M. C. S., de 54 años, y secuestraron marihuana, un arma de guerra y otros estupefacientes.

La PDI detuvo a una mujer por microtráfico en barrio Punta Norte y le incautaron drogas y un arma de guerra

Las primeras luces del viernes aún se deslizaban sobre los techos bajos del barrio Punta Norte cuando el silencio fue interrumpido por la irrupción de los pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI). El operativo fue el corolario de una pesquisa que se venía desarrollando desde hacía semanas sobre la venta barrial de drogas en una vivienda del sector norte de la ciudad de Santa Fe.

Puerta adentro, el procedimiento tenía un objetivo claro. La principal investigada, M. C. S., de 54 años , fue neutralizada y aprehendida en cuestión de minutos. En el interior del inmueble, los agentes hallaron pruebas que confirmaban las sospechas: un revólver calibre 38 con varios cartuchos, ocho teléfonos celulares, alrededor de 30 gramos de marihuana picada y fraccionada, y otros elementos que daban cuenta de la actividad de narcomenudeo.

El trasfondo del operativo

La vivienda funcionaba como un punto de expendio de estupefacientes, con movimiento constante de personas y un circuito de venta al menudeo que alteraba la tranquilidad del barrio y mantenía en alerta a los vecinos. La irrupción de la PDI buscó frenar esta dinámica y cortar el flujo de distribución en la zona norte de la ciudad.

La atribución delictiva

Tras la aprehensión, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la PDI, que a su vez informó a la fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, Yanina Tolosa. La funcionaria judicial ordenó que la mujer permaneciera privada de su libertad, fuera identificada y se le forme causa como presunta infractora de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239/23, además de tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

En el inmueble también se encontraban menores de edad, lo que motivó la intervención inmediata de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y del Equipo de la Niñez de la Municipalidad de Santa Fe, para garantizar su resguardo.