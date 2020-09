La Superliga, el campeonato de primera división del fútbol de Grecia que comenzará este viernes, volvió a ser un destino elegido por los futbolistas argentinos que, con 31 presencias, superaron el dominio de los españoles y brasileños. Entre ellos hay mucha presencia de futbolistas que pasaron por Colón y Unión.

La competencia de Grecia se iniciará mañana con dos partidos: Aris Salónica recibirá a Lamia desde las 12.15 de Argentina y luego, a las 14.30, PAOK hará lo propio ante Larisa.

La nueva temporada del fútbol de Grecia tendrá nuevamente nutrida presencia de futbolistas argentinos que suman un total de 31 y superan el habitual dominio de los españoles.

En la última, por ejemplo, hubo 31 jugadores españoles contra 25 argentinos y el podio lo completaron los futbolistas brasileños con 23.

La particularidad en esta temporada en Grecia es que muchos se sumaron durante el mercado de pases que se desarrolla en medio de la pandemia de coronavirus. De hecho, varios futbolistas que terminaron sus contratos con clubes argentinos el pasado 30 de junio eligieron seguir sus carreras en el fútbol helénico.

El repaso comienza en el último campeón Olympiakos, donde sigue el formoseño Maximiliano Lovera, ex Rosario Central.

El defensor del título pospuso su primer compromiso ante AEK Atenas ya que ambos protagonizarán la final de la Copa de Grecia el próximo sábado.

Al equipo de la capital se sumó el defensor Emanuel Insúa, ex Boca Juniors, luego de tres temporadas en Panathinaikos.

PAOK, uno de los equipos que abrirá la jornada, tiene al arquero Rodrigo Rey, quien retorna al club luego de jugar a préstamo en Godoy Cruz.

El santafesino Facundo Bertoglio (exjugador de Colón), quien se desvinculó de Aldosivi a mitad de año, volvió al fútbol griego para jugar en Aris, su tercer paso luego de Asteras Tripolis (2015) y Lamia (2018).

En el equipo de Salónica también sigue el mediocampista Daniel Mancini, ex Newell's Old Boys.

Enfrente, en Lamia, está Leonardo Villalba, mediocampista surgido de Vélez Sarsfield, que comenzará su segunda temporada en el club.

El sábado será la presentación de OFI, equipo en el que recaló Nazareno Solís luego de un nuevo regreso sin éxito a Boca Juniors, club dueño de su ficha desde 2016.

El jugador, de último paso por Aldosivi, será compañero de Juan Neira, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata, que iniciará su tercera temporada en el club de la isla de Creta.

Panetolikos, el rival de OFI, fue otro de los destinos elegidos por los futbolistas argentinos que se quedaron sin club el pasado 30 de junio.

image.png Facundo Bertoglio, uno de los exjugadores de Colón que al igual que otros de Unión jugarán la Superliga de Grecia.

El primero en llegar fue el mediocampista Javier Mendoza, ex Huracán; luego se sumó Nicolás Mazzola, ex Unión de Santa Fe; y el último fue el lateral izquierdo Elías Pereyra, surgido de San Lorenzo.

También se incorporó el mediocampista misionero Franco Mazurek (ex Colón), quien volvió desde Levski Sofía, de Bulgaria; y de la temporada pasada sigue Juan Ignacio Álvarez Morinigo, ex Chacarita.

El domingo debutará Volos, el equipo que contrató al defensor Salvador Sánchez, ex Chacarita; Rodrigo Colombo, libre de Independiente Rivadavia; y Julián Bartolo, ex Acassuso; y a Nicolás Martínez, hermano del "Burrito". A su vez, en el equipo siguen Franco Ferrari, ex Mitre de Santiago del Estero,

Del otro lado estará el santiagueño Javier Umbides, quien a los 38 años iniciará su octava temporada consecutiva en Atromitos.

Asteras Tripolis será el equipo con más representantes argentinos: llegaron Rodrigo Gómez (libre de Huracán y ex Unión), Brian Orosco (Villa Dálmine) y Federico Álvarez (Quilmes) y se sumaron a Jerónimo Barrales (ex Unión), Franco Bellocq, Matías Iglesias y Juan Manuel Munafo.

El defensor Facundo Sánchez (surgido en Colón) quedó libre de Estudiantes y desembarcó en Panathinaikos donde compartirá equipo con Lucas Villafáñez, quien volvió al club luego de jugar en Turquía y México.

Otro de los postergados de la primera fecha será entre los ascendidos Apollon Smyrnis (Israel Coll, exFerro) y PAS Giannina, que se reforzó con el defensor Rodrigo Erramuspe (ex Unión) y con Fabrico Brener, desvinculados de Belgrano de Córdoba.