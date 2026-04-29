Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

CUST A le ganó a República del Oeste por 84-82, mientras que Unión (SF) superó como visitante a Colón (SJ) por 94-88 por el Apertura.

29 de abril 2026 · 11:30hs
ASB

Con la disputa de dos partidos se puso en marcha una nueva semana de acción en el Torneo Apertura que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.

En un pendiente de Fecha 3, gran victoria de Unión en el Félix Colombo para unirse al pelotón de arriba. Por su parte, CUST A sumó la primera victoria del año.

Gran juego para este miércoles en el Exequiel Cerati entre Rivadavia y Colón (SF).

TORNEO APERTURA A1 – FECHA 8

MARTES 28 DE ABRIL

CUST A 84 (Mauricio Bigliani 23) - República del Oeste 82 (Guido Baldani 23)

Colón (SJ) 88 (Ignacio Frank 18) - Unión (SF) 94 (Pablo Spies 28) (Pendiente Fecha 3)

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SF)

JUEVES 30 DE ABRIL

21.30 Unión (SF) vs. Almagro

21.30 Banco Provincial vs. Sanjustino

21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia

Libre: Colón (SJ)

TABLA DE POSICIONES

Colón (SJ) 11 (4-3); Rivadavia; Sanjustino, Unión y Alma Juniors 10 (4-2); República del Oeste 10 (3-4); Colón (SF) 9 (4-1); CUST 9 (1-7); Gimnasia 8 (3-2); Almagro 8 (2-4) y Banco 7 (1-5)

Fuente: Prensa ASB

Apertura CUST Unión
