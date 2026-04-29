Con la disputa de dos partidos se puso en marcha una nueva semana de acción en el Torneo Apertura que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.
Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)
CUST A le ganó a República del Oeste por 84-82, mientras que Unión (SF) superó como visitante a Colón (SJ) por 94-88 por el Apertura.
En un pendiente de Fecha 3, gran victoria de Unión en el Félix Colombo para unirse al pelotón de arriba. Por su parte, CUST A sumó la primera victoria del año.
Gran juego para este miércoles en el Exequiel Cerati entre Rivadavia y Colón (SF).
TORNEO APERTURA A1 – FECHA 8
MARTES 28 DE ABRIL
CUST A 84 (Mauricio Bigliani 23) - República del Oeste 82 (Guido Baldani 23)
Colón (SJ) 88 (Ignacio Frank 18) - Unión (SF) 94 (Pablo Spies 28) (Pendiente Fecha 3)
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SF)
JUEVES 30 DE ABRIL
21.30 Unión (SF) vs. Almagro
21.30 Banco Provincial vs. Sanjustino
21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia
Libre: Colón (SJ)
TABLA DE POSICIONES
Colón (SJ) 11 (4-3); Rivadavia; Sanjustino, Unión y Alma Juniors 10 (4-2); República del Oeste 10 (3-4); Colón (SF) 9 (4-1); CUST 9 (1-7); Gimnasia 8 (3-2); Almagro 8 (2-4) y Banco 7 (1-5)
Fuente: Prensa ASB