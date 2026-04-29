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Por la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata recibe al campeón Flamengo

El Pincha recibe al Mengao, buscando un triunfo que le permita escalar a la primera posición del Grupo A de la Copa Libertadores

29 de abril 2026 · 09:15hs
Estudiantes será local ante Flamengo.

Estudiantes será local ante Flamengo.

Estudiantes de La Plata recibirá este martes a Flamengo de Brasil, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita escalar a lo más alto de su zona.

El Pincha recibe al campeón de la Copa Libertadores

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Juan Lara.

Estudiantes llega a este encuentro en la segunda posición del Grupo A con cuatro puntos, producto del empate 1-1 frente a Independiente Medellín de Colombia y el triunfo 2-1 sobre Cusco de Perú.

En lo que respecta al Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, el actual campeón argentino atraviesa un gran momento ya que lidera en la Zona A con 28 puntos, a falta de solo una fecha para que termine la primera fase.

Flamengo, por su parte, buscará imponer todo su poderío en La Plata para afianzarse en la primera posición del Grupo A, donde lidera con puntaje ideal gracias a las victorias sobre Cusco (2-0 como visitante) e Independiente Medellín (4-1 como local).

En el Brasileirao, los vigentes campeones de América que son dirigidos por el portugués Leonardo Jardim, marchan segundos solo por detrás del Palmeiras.

Probables formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Edwuin Cetré, Facundo Farías, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.__IP__

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Estudiantes Flamengo Copa Libertadores
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