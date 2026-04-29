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Las Panteras tienen plantel convocado para jugar en Santa Fe

El entrenador del seleccionado argentino femenino de vóley, Facundo Morando, anunció la lista de jugadoras que comenzarán a entrenarse de cara a los amistosos de fines de mayo contra Bulgaria en Santa Fe

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 09:09hs
La santafesina Victoria Mayer

La santafesina Victoria Mayer, formada en Regatas, nuevamente en el radar de Las Panteras.

Tras la confirmación de los amistosos contra Bulgaria, el 2026 de las Panteras comienza a tomar forma con la primera lista de convocadas por Facundo Morando para iniciar el ciclo que tendrá la Copa América y el Sudamericano clasificatorio a los Juegos como principales objetivos. Entre las jugadoras citadas se encuentran las santafesinas Victoria Mayer y Emma Williner, Blanca Bertolino de San Guillermo, Antonela Fortuna de Gessler, y Elina Rodríguez de El Trébol.

También fueron convocadas varias chicas que en la última edición de la Liga Argentina Femenina de Vóley estuvieron jugando en Villa Dora de Santa Fe, y tal es el caso de Lara Espeche, de gran desempeño, y muy regular en sus actuaciones; la paranaense María Eugenia Martínez, y la oriunda de Villa Constitución, Julieta Ruelli.

Las Panteras con el foco puesto en Bulgaria

Las Panteras tienen confirmados dos amistosos para 29 y 31 de mayo próximos. Con Bulgaria como rival, el equipo albiceleste visitará la provincia de Santa Fe para su puesta a punto. El 29 de mayo, a las 21, jugarán en la ciudad de Santa Fe en el microestadio de Unión; y dos días después harán lo propio en Rosario, a las 19.30, en Newell's Old Boys.

En la lista se destacan las vueltas de Candelaria Herrera y Anahí Tosi, como así también la promoción de muchas juveniles de cara también a los Odesur. La primera lista del 2026 de Las Panteras es la que se detalla a continuación: Victoria Mayer, Morena Chiappero, Catalina Rochaix, Melany Detzel, Renata Herrero y Emma Williner (armadoras); Bianca Cugno, Anahí Tosi, Mora Pampin y Lara Martínez Casas (opuestas).

También fueron convocadas: Elina Rodríguez, Daniela Bulaich, Bianca Bertolino, Nicole Pérez, Martina Bednarek, Antonela Fortuna, Bernardita Aguilar, Gisela Otamendi, Lara Espeche, Morena Kaplan, Julieta Ruelli, Milena Margaria, Carmela Ríos y Julia Allub (puntas); Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Micaela Cabrera, Avril García, Martina Da Dalt, Victoria Matich y Julieta Sarmiento (centrales); Agostina Pelozo, Victoria Caballero y María Eugenia Martínez (líberos).

Las Panteras Santa Fe Bulgaria
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