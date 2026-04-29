Las Panteras tienen plantel convocado para jugar en Santa Fe

El entrenador del seleccionado argentino femenino de vóley, Facundo Morando, anunció la lista de jugadoras que comenzarán a entrenarse de cara a los amistosos de fines de mayo contra Bulgaria en Santa Fe

La santafesina Victoria Mayer, formada en Regatas, nuevamente en el radar de Las Panteras.

Tras la c onfirmación de los amistosos contra Bulgaria, el 2026 de las Panteras comienza a tomar forma con la primera lista de convocadas por Facundo Morando para iniciar el ciclo que tendrá la Copa América y el Sudamericano clasificatorio a los Juegos como principales objetivos. Entre las jugadoras citadas se encuentran las santafesinas Victoria Mayer y Emma Williner, Blanca Bertolino de San Guillermo, Antonela Fortuna de Gessler, y Elina Rodríguez de El Trébol.

También fueron convocadas varias chicas que en la última edición de la Liga Argentina Femenina de Vóley estuvieron jugando en Villa Dora de Santa Fe, y tal es el caso de Lara Espeche, de gran desempeño, y muy regular en sus actuaciones; la paranaense María Eugenia Martínez, y la oriunda de Villa Constitución, Julieta Ruelli.

Las Panteras con el foco puesto en Bulgaria

Las Panteras tienen confirmados dos amistosos para 29 y 31 de mayo próximos. Con Bulgaria como rival, el equipo albiceleste visitará la provincia de Santa Fe para su puesta a punto. El 29 de mayo, a las 21, jugarán en la ciudad de Santa Fe en el microestadio de Unión; y dos días después harán lo propio en Rosario, a las 19.30, en Newell's Old Boys.

En la lista se destacan las vueltas de Candelaria Herrera y Anahí Tosi, como así también la promoción de muchas juveniles de cara también a los Odesur. La primera lista del 2026 de Las Panteras es la que se detalla a continuación: Victoria Mayer, Morena Chiappero, Catalina Rochaix, Melany Detzel, Renata Herrero y Emma Williner (armadoras); Bianca Cugno, Anahí Tosi, Mora Pampin y Lara Martínez Casas (opuestas).

También fueron convocadas: Elina Rodríguez, Daniela Bulaich, Bianca Bertolino, Nicole Pérez, Martina Bednarek, Antonela Fortuna, Bernardita Aguilar, Gisela Otamendi, Lara Espeche, Morena Kaplan, Julieta Ruelli, Milena Margaria, Carmela Ríos y Julia Allub (puntas); Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Micaela Cabrera, Avril García, Martina Da Dalt, Victoria Matich y Julieta Sarmiento (centrales); Agostina Pelozo, Victoria Caballero y María Eugenia Martínez (líberos).