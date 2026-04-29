Uno Santa Fe | El País | Cámara de Senadores

El Senado debate la reforma de Salud Mental: internaciones no voluntarias y adicciones como enfermedad

Un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General de la Cámara de Senadores abordará el proyecto propiciado por el Gobierno

29 de abril 2026 · 11:29hs
El Senado debate la reforma de Salud Mental: internaciones no voluntarias y adicciones como enfermedad

El Senado debate la reforma de Salud Mental: internaciones no voluntarias y adicciones como enfermedad

El Senado abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la ley de salud mental, que tiene como punto central permitir las internaciones “no voluntarias” y establece que se incorpora a las adicciones a la drogas como una enfermedad de salud mental.

El proyecto girado por el Gobierno Nacional se discutirá en un plenario este miércoles a las 16.30 de las comisiones de Salud –que se constituirá ese mismo día y designara la senadora de LLA Ivanna Marcela Arrascaeta– y de Legislación General –que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez.

La sanción de esta iniciativa es reclamada por familiares de enfermos por adicciones que señalan que la actual ley no ayuda a estos enfermos, pero es rechazada por el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos.

"Las adicciones deben abordarse como política de salud mental"

Además fija el proyecto promovido por el Gobierno que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”

“El uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas –legales o ilegales– relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo, y debe asegurarse el respeto de todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, agrega.

Las internaciones

Uno de los puntos centrales del proyecto es que se flexibilizan los criterios de internación, permitiendo que se pueda hacer de forma obligatoria sin el aval del paciente, una situación que hoy está prohibida en la ley aprobada en 2010.

En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, se incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

“La internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social”, señala.

Fija que "debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente”.

Otro punto clave es que se deberá comunicar a un juez en un plazo de 24 horas la “internación involuntaria debidamente fundada” y a las 48 horas enviarle toda la documentación respectiva.

Puntos claves del proyecto

  • Rol médico: el proyecto da un rol central a la mirada técnico-médica (psiquiatras) sobre el enfoque interdisciplinario actual.
  • Dispone que la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, y pone como requisito la presencia obligatoria del médico psiquiatra
  • Tendrá mayor peso la evaluación médica en decisiones claves como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que no sucedía en la legislación vigente.
  • Mantiene que la internación como recursos excepcional, pero permite la internaciones no voluntarias, que en la anterior ley era una situación que se contemplaba en casos extremos.
  • Las internaciones no voluntarias solo se permitirán en "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
  • El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación.

Cámara de Senadores Salud Mental internaciones adicciones drogas proyecto
Noticias relacionadas
El Gobierno homologó sin cambios la paritaria del Sindicato de Comercio y evitó un nuevo conflicto gremial

El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Comercio: de cuánto será el aumento a trabajadores

Calendario de pagos Ansés: cómo quedan las fechas de cobro en mayo por los feriados

Calendario de pagos Ansés: cómo quedan las fechas de cobro en mayo por los feriados

Ansés: cronograma de pago de mayo de la Pensión Universal para el Adulto Mayor

Ansés: cronograma de pago de mayo de la Pensión Universal para el Adulto Mayor

Crece el ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres

Crece el ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres

Lo último

Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Último Momento
Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Histórica sanción al arquero Esteban Andrada en España

Histórica sanción al arquero Esteban Andrada en España

Ovación
Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

El Cacique sumó tres puntos ante Agua en el ascenso liguista

El Cacique sumó tres puntos ante Agua en el ascenso liguista

Las Panteras tienen plantel convocado para jugar en Santa Fe

Las Panteras tienen plantel convocado para jugar en Santa Fe

Chiquito Vergara y un importante desafío en Palma de Mallorca

Chiquito Vergara y un importante desafío en Palma de Mallorca

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo