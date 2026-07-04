Jorge Sanguina no entraba en los planes de Colón y se irá a Uruguay

El paraguayo Jorge Sanguina terminó su cesión en Sportivo Alemiano y, como no iba a ser tenido en cuenta, Colón lo presta a Cerro Largo de Uruguay

Mientras la dirigencia de Colón continúa enfocada en reforzar el plantel para la segunda parte de la temporada, también avanza con la salida de futbolistas que no serán tenidos en cuenta. En ese escenario aparece Jorge Sanguina , quien ya tiene acordada su continuidad en el exterior.

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El delantero paraguayo finalizó su préstamo en Sportivo Ameliano y debía regresar a Santa Fe para reincorporarse al plantel sabalero. Sin embargo, desde un primer momento quedó claro que no ingresaba en los planes, por lo que rápidamente comenzaron las gestiones para encontrarle un nuevo destino.

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La decisión no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que Colón sigue buscando un centrodelantero para competir por el puesto con Alan Bonansea. Aún así, la dirigencia y el cuerpo técnico coincidieron en que Sanguina no formaría parte del proyecto y optaron por negociar una nueva cesión.

Colón vuelve a prestar a Jorge Sanguina

De esta manera, todo quedó encaminado para que el atacante continúe su carrera en Cerro Largo de Uruguay. El acuerdo contempla un préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra a favor de la institución uruguaya.

Sanguina no vuelve a Colón y jugará en Uruguay.

Así, Colón sigue acomodando su plantel de cara a lo que viene, no solo con la llegada de refuerzos, sino también resolviendo las situaciones de aquellos futbolistas que no serán considerados para afrontar el tramo decisivo de la temporada.