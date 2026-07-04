Uno Santa Fe | Unión | Unión

Crece la expectativa en Unión por la posible venta de Mateo Del Blanco

Tras concretarse el traspado de Rafael Profini a Ucrania, en Unión esperan ahora por la salida de Mateo Del Blanco. ¿A Francia?

Ovación

Por Ovación

4 de julio 2026 · 10:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Crece la expectativa en Unión por la posible venta de Mateo Del Blanco

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión cierra una semana por demás agitada desde lo institucional y económico, con reclamos salariales, deudas y la necesidad de encontrar soluciones para descomprimir el escenario. En ese contexto, la posible venta de Mateo Del Blanco al fútbol europeo aparece como una noticia que podría cambiar el panorama.

• LEER MÁS: Susto en Unión: Maizon Rodríguez se accidentó cuando viajaba hacia Uruguay

La dirigencia trabaja para resolver los problemas financieros que se profundizaron, en gran parte, por el dinero que todavía no pudo cobrar de Racing por la transferencia de Juan Nardoni. Esa situación derivó en un fuerte desajuste económico que hoy mantiene al Tate con dos inhibiciones y varias obligaciones por afrontar.

• LEER MÁS: Quién es el uruguayo que está en los planes de Unión

Si bien ingresará la primera cuota por la venta de Rafael Profini, no alcanzará para cubrir todos los compromisos, por lo que la dirigencia continúa buscando alternativas para oxigenar las arcas.

• LEER MÁS: Unión cerró una semana complicada de pretemporada con un amistoso interno

Unión espera novedades ahora por Del Blanco

En ese escenario, las miradas apuntan a Mateo Del Blanco. Desde Francia dan prácticamente por hecho que continuará su carrera en Racing de Estrasburgo. Se trata de una negociación en su momento parecía inminente y luego perdió fuerza. Sin embargo, todo indica que en las próximas horas podrían producirse movimientos.

Uni&oacute;n espera vender ahora a Mateo Del Blanco.

Unión espera vender ahora a Mateo Del Blanco.

El jugador tiene una cláusula de rescisión de 2.500.000 dólares, por lo que habrá que esperar si finalmente el club francés acciona. Para Unión, la concreción de esta transferencia significaría un ingreso de dinero más que importante en un momento delicado desde lo económico, mientras que para Del Blanco representaría la posibilidad de dar el salto que viene buscando desde hace tiempo al fútbol europeo.

• LEER MÁS: La dirigencia de Unión le abonó el aguinaldo a los empleados y apagó otro foco de tensión

Las próximas horas asoman como decisivas para una operación que genera expectativa en todas las partes y que podría traer un alivio para las finanzas rojiblancas.

Unión Mateo Del Blanco Racing de Estrasburgo
Noticias relacionadas
union armo otro amistoso de pretemporada contra ben hur

Unión armó otro amistoso de pretemporada contra Ben Hur

madelon encara una pretemporada en union muy distinta a la que imaginaba

Madelón encara una pretemporada en Unión muy distinta a la que imaginaba

emiliano alvarez dejo union y ya fue presentado en progreso de uruguay

Emiliano Álvarez dejó Unión y ya fue presentado en Progreso de Uruguay

asoma el primer amistoso de pretemporada para union

Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Lo último

Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Último Momento
Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Aprehendieron a cuatro integrantes de una familia tras amenazas y disparos: secuestraron un arma de guerra cargada

Aprehendieron a cuatro integrantes de una familia tras amenazas y disparos: secuestraron un arma de guerra cargada

Prohibieron la salida del país a Manuel Adorni por peligro de fuga inminente

Prohibieron la salida del país a Manuel Adorni por peligro de fuga inminente

Ovación
¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto: El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse

Franco Colapinto: "El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse"

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa