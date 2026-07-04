Crece la expectativa en Unión por la posible venta de Mateo Del Blanco

Tras concretarse el traspado de Rafael Profini a Ucrania, en Unión esperan ahora por la salida de Mateo Del Blanco. ¿A Francia?

Unión cierra una semana por demás agitada desde lo institucional y económico, con reclamos salariales, deudas y la necesidad de encontrar soluciones para descomprimir el escenario. En ese contexto, la posible venta de Mateo Del Blanco al fútbol europeo aparece como una noticia que podría cambiar el panorama.

La dirigencia trabaja para resolver los problemas financieros que se profundizaron, en gran parte, por el dinero que todavía no pudo cobrar de Racing por la transferencia de Juan Nardoni. Esa situación derivó en un fuerte desajuste económico que hoy mantiene al Tate con dos inhibiciones y varias obligaciones por afrontar.

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Si bien ingresará la primera cuota por la venta de Rafael Profini, no alcanzará para cubrir todos los compromisos, por lo que la dirigencia continúa buscando alternativas para oxigenar las arcas.

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Unión espera novedades ahora por Del Blanco

En ese escenario, las miradas apuntan a Mateo Del Blanco. Desde Francia dan prácticamente por hecho que continuará su carrera en Racing de Estrasburgo. Se trata de una negociación en su momento parecía inminente y luego perdió fuerza. Sin embargo, todo indica que en las próximas horas podrían producirse movimientos.

Unión espera vender ahora a Mateo Del Blanco. UNO Santa Fe | José Busiemi

El jugador tiene una cláusula de rescisión de 2.500.000 dólares, por lo que habrá que esperar si finalmente el club francés acciona. Para Unión, la concreción de esta transferencia significaría un ingreso de dinero más que importante en un momento delicado desde lo económico, mientras que para Del Blanco representaría la posibilidad de dar el salto que viene buscando desde hace tiempo al fútbol europeo.

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Las próximas horas asoman como decisivas para una operación que genera expectativa en todas las partes y que podría traer un alivio para las finanzas rojiblancas.