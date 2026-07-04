Uno Santa Fe | Ovación | Canadá

Canadá y Marruecos van por el pase a los cuartos de final del Mundial

Canadá y Marruecos pondrán en marcha los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el NRG Stadium de Houston, desde las 14

4 de julio 2026 · 08:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Canadá y Marruecos van por el pase a los cuartos de final del Mundial

Canadá y Marruecos pondrán en marcha este sábado los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el NRG Stadium de Houston, en un duelo que tendrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo. Comenzará a las 14 (hora argentina) con televisación de DSports.

Canadá y Marruecos, a todo o nada

En el Mundial de 2022, Marruecos se impuso por 2-1 a Canadá en la última fecha de la fase de grupos, un triunfo que le permitió avanzar como líder de su zona antes de completar un recorrido histórico hasta las semifinales. Los canadienses, en cambio, se despidieron con tres derrotas en igual cantidad de presentaciones.

Solo pasaron tres años y medio desde aquel encuentro, pero desde entonces el panorama cambió. Canadá, con Jesse Marsch al frente, hizo historia en 2024 al alcanzar las semifinales en su primera participación en la Copa América.

La selección canadiense tuvo un crecimiento sostenido y ya no depende únicamente de Alphonso Davies, lateral del Bayern Múnich, sino que cuenta con un plantel con mayor experiencia internacional y personalidad competitiva.

El conjunto norteamericano selló su clasificación a los octavos de final con un sufrido triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica, gracias a un gol de Stephen Eustaquio en el minuto 92. Ahora la exigencia será más alta.

Porque si Canadá creció, Marruecos se consolidó como una de las potencias emergentes del fútbol mundial. Tras la histórica semifinal en 2022, el seleccionado africano se proclamó campeón de la Copa de África de este año -con victoria sobre Senegal en el escritorio- y ratificó el gran momento que atraviesa su fútbol.

El éxito refleja apenas una parte del desarrollo del fútbol marroquí, que continúa produciendo jugadores capaces de destacarse en las principales ligas europeas.

El último de ellos es Ismael Saibari, delantero que acaba de fichar por el Bayern Múnich alemán tras consagrarse campeón de la Eredivisie con PSV Eindhoven. Marruecos viene de dar el golpe con victoria sobre Países Bajos en definición por penales, aunque mereció lograrlo antes.

El que pase se medirá en los cuartos con Francia o Paraguay.

Canadá Marruecos Mundial
Noticias relacionadas
suiza supero a canada y se quedo con el grupo b del mundial

Suiza superó a Canadá y se quedó con el grupo B del Mundial

mundial 2026: suiza y canada definen quien se queda con el grupo b

Mundial 2026: Suiza y Canadá definen quién se queda con el Grupo B

paraguay va por otro golpe historico ante francia en busca de los cuartos de final

Paraguay va por otro golpe histórico ante Francia en busca de los cuartos de final

los anos de contrato que la afa le ofrecio a scaloni para continuar en la seleccion

Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

Lo último

Ola de frío en Santa Fe: consejos para evitar enfermedades respiratorias e intoxicaciones por monóxido de carbono

Ola de frío en Santa Fe: consejos para evitar enfermedades respiratorias e intoxicaciones por monóxido de carbono

Vacaciones de invierno: el turismo de cercanía gana protagonismo y la costa santafesina aún tiene disponibilidad

Vacaciones de invierno: el turismo de cercanía gana protagonismo y la costa santafesina aún tiene disponibilidad

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Ola de frío en Santa Fe: consejos para evitar enfermedades respiratorias e intoxicaciones por monóxido de carbono

Ola de frío en Santa Fe: consejos para evitar enfermedades respiratorias e intoxicaciones por monóxido de carbono

Vacaciones de invierno: el turismo de cercanía gana protagonismo y la costa santafesina aún tiene disponibilidad

Vacaciones de invierno: el turismo de cercanía gana protagonismo y la costa santafesina aún tiene disponibilidad

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Paraguay va por otro golpe histórico ante Francia en busca de los cuartos de final

Paraguay va por otro golpe histórico ante Francia en busca de los cuartos de final

Cortes programados por EPE para este fin de semana

Cortes programados por EPE para este fin de semana

Ovación
Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

En un partido para el infarto, Argentina venció a un duro Cabo Verde y está en octavos del Mundial

En un partido para el infarto, Argentina venció a un duro Cabo Verde y está en octavos del Mundial

Paraguay va por otro golpe histórico ante Francia en busca de los cuartos de final

Paraguay va por otro golpe histórico ante Francia en busca de los cuartos de final

Canadá y Marruecos van por el pase a los cuartos de final del Mundial

Canadá y Marruecos van por el pase a los cuartos de final del Mundial

El uno por uno del sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde

El uno por uno del sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Policiales
Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa