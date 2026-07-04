Canadá y Marruecos van por el pase a los cuartos de final del Mundial

Canadá y Marruecos pondrán en marcha los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el NRG Stadium de Houston, desde las 14

Canadá y Marruecos pondrán en marcha este sábado los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el NRG Stadium de Houston, en un duelo que tendrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo. Comenzará a las 14 (hora argentina) con televisación de DSports.

En el Mundial de 2022, Marruecos se impuso por 2-1 a Canadá en la última fecha de la fase de grupos, un triunfo que le permitió avanzar como líder de su zona antes de completar un recorrido histórico hasta las semifinales. Los canadienses, en cambio, se despidieron con tres derrotas en igual cantidad de presentaciones.

Solo pasaron tres años y medio desde aquel encuentro, pero desde entonces el panorama cambió. Canadá, con Jesse Marsch al frente, hizo historia en 2024 al alcanzar las semifinales en su primera participación en la Copa América.

La selección canadiense tuvo un crecimiento sostenido y ya no depende únicamente de Alphonso Davies, lateral del Bayern Múnich, sino que cuenta con un plantel con mayor experiencia internacional y personalidad competitiva.

El conjunto norteamericano selló su clasificación a los octavos de final con un sufrido triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica, gracias a un gol de Stephen Eustaquio en el minuto 92. Ahora la exigencia será más alta.

Porque si Canadá creció, Marruecos se consolidó como una de las potencias emergentes del fútbol mundial. Tras la histórica semifinal en 2022, el seleccionado africano se proclamó campeón de la Copa de África de este año -con victoria sobre Senegal en el escritorio- y ratificó el gran momento que atraviesa su fútbol.

El éxito refleja apenas una parte del desarrollo del fútbol marroquí, que continúa produciendo jugadores capaces de destacarse en las principales ligas europeas.

El último de ellos es Ismael Saibari, delantero que acaba de fichar por el Bayern Múnich alemán tras consagrarse campeón de la Eredivisie con PSV Eindhoven. Marruecos viene de dar el golpe con victoria sobre Países Bajos en definición por penales, aunque mereció lograrlo antes.

El que pase se medirá en los cuartos con Francia o Paraguay.