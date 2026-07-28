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Los nombres que analiza Boca para reforzar el ataque antes del cierre del mercado

Con el reloj como adversario, la dirigencia de Boca trabaja a ritmo febril en el predio de Ezeiza para concretar la llegada de un nuevo referente de área

28 de julio 2026 · 14:52hs
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Los nombres que analiza Boca para reforzar el ataque antes del cierre del mercado

Con el reloj como principal adversario, la dirigencia de Boca trabaja a ritmo febril en el predio de Ezeiza para concretar la llegada de un nuevo referente de área.

La fecha límite impuesta por la AFA para este viernes 31 de julio a las 14 marca el cierre del libro de pases para el plano local (salvo para aquellas instituciones que transfieran futbolistas al exterior, que dispondrán de una prórroga para incorporar), por lo que las próximas horas serán determinantes.

El Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, analiza a ritmo acelerado distintas alternativas para potenciar el frente de ataque, sopesando tanto opciones consolidadas en la Liga Profesional como nombres de jerarquía que militan en el exterior.

Los nombres que analiza Boca

Dentro del abanico de posibilidades que maneja la conducción xeneize, sobresalen tres perfiles marcados por realidades futbolísticas y contractuales muy diversas: David Romero de Tigre; Lucas Passerin de Belgrano; y Luciano Gondou de CSKA Moscú de Rusia.

Romero tiene 23 años y viene de convertir 11 goles en la última temporada. Se presenta como una alternativa de gran dinamismo, capaz de desempeñarse como punta de lanza o tirarse a los costados para generar espacios.

Passerini, de 32 años, aporta un perfil netamente físico, caracterizado por su potencia en el área y el juego aéreo. Tras haber conquistado el Torneo Apertura con Belgrano de Córdoba, asoma como una variante de experiencia dentro del mercado local.

Y finalmente, Luciano Gondou, con 25 años y experiencia en el fútbol ruso, donde marcó 3 goles en la última temporada, es otro de los pretendidos por Boca, que busca cubrir la vacante que dejó el paraguayo Adam Bareiro, quien padece una discopatía lumbar (problema severo en la zona de la columna).

Esta dolencia se sumó al largo proceso de recuperación que arrastraba por un doble desgarro previo (aductor y recto anterior) sufrido en un partido ante Huracán, por el torneo de la Liga Profesional.

Boca Riquelme Luciano Gondou
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