Colón busca entrenador y comienzan a surgir algunos candidatos

Pese a que Ezequiel Medrán sigue como DT de Colón, la dirigencia sabalera le busca reemplazante y analiza distintas opciones

La danza de nombres para suceder a Ezequiel Medrán arrancó desde el domingo a la noche , cuando los dirigentes de Colón decidieron que el ciclo del entrenador estaba cumplido.

No obstante, Medrán continúa al frente del plantel y es muy factible que dirija el partido ante Acassuso. Pero la dirigencia junto con el director deportivo Diego Colotto analizan los nombres que fueron ofrecidos y los que están en carpeta.

Los nombres que están el radar

Uno de los primeros apuntados fue Lucas Pusineri, pero con el correr de las horas, esa opción se fue diluyendo, debido a que el técnico se fue de Central Córdoba por problemas familiares, que le impedirían venir a dirigir a Santa Fe.

En consecuencia, la otra opción que surge es la de Javier Sanguinetti, quien dirigió en Paraguay a Sol de América y Sportivo Luqueño, en Chile a Huachipato y en Argentina fue técnico de Banfield, Newell's y Sarmiento.

Su mejor etapa fue en el Taladro, llegando en enero del 2021 a la final de la Copa Diego Armando Maradona, que terminó perdiendo ante Boca por penales.

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Su última experiencia fue dirigiendo a Sarmiento, en donde no le fue bien, alcanzando apenas el 29% de efectividad y rescindió su vínculo en agosto del 2025. En consecuencia, hace un año que no dirige.

Otro de los candidatos que se sumó en las últimas horas, es Leandro Gracián, quien dejó de ser el DT de Quilmes, en donde no consiguió resultados, pero sus antecedentes como técnico de Deportivo Madryn son muy buenos.

Y es que si bien no ascendió con el Aurinegro, con Gracián en el banco Deportivo Madryn jugó dos finales en 2025, la primera la perdió por penales ante Gimnasia de Mendoza y la última fue derrotado en el global 3-1 por Estudiantes de Río Cuarto.

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Por su parte, también está en carpeta Iván Delfino, quien viene de dirigir a Estudiantes de Río Cuarto. Fue el DT del equipo cordobés que ascendió a Primera División, pero en la máxima categoría no cumplió con las expectativas y se marchó.

La ventaja que tiene Delfino es que conoce el club y fue el entrenador con mayor porcentaje de eficacia desde que el Sabalero juega en la Primera Nacional.

Pero además, hay un detalle a tener en cuenta y es que si Delfino tiene la chance de volver a dirigir a Colón, su ayudante de campo sería Paolo Goltz, quien fue un referente del equipo hasta que se retiró.