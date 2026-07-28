Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca entrenador y comienzan a surgir algunos candidatos

Pese a que Ezequiel Medrán sigue como DT de Colón, la dirigencia sabalera le busca reemplazante y analiza distintas opciones

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 11:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón busca DT y la dirigencia analiza distintas opciones.

Colón busca DT y la dirigencia analiza distintas opciones.

La danza de nombres para suceder a Ezequiel Medrán arrancó desde el domingo a la noche, cuando los dirigentes de Colón decidieron que el ciclo del entrenador estaba cumplido.

No obstante, Medrán continúa al frente del plantel y es muy factible que dirija el partido ante Acassuso. Pero la dirigencia junto con el director deportivo Diego Colotto analizan los nombres que fueron ofrecidos y los que están en carpeta.

Los nombres que están el radar

Uno de los primeros apuntados fue Lucas Pusineri, pero con el correr de las horas, esa opción se fue diluyendo, debido a que el técnico se fue de Central Córdoba por problemas familiares, que le impedirían venir a dirigir a Santa Fe.

En consecuencia, la otra opción que surge es la de Javier Sanguinetti, quien dirigió en Paraguay a Sol de América y Sportivo Luqueño, en Chile a Huachipato y en Argentina fue técnico de Banfield, Newell's y Sarmiento.

Su mejor etapa fue en el Taladro, llegando en enero del 2021 a la final de la Copa Diego Armando Maradona, que terminó perdiendo ante Boca por penales.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

Su última experiencia fue dirigiendo a Sarmiento, en donde no le fue bien, alcanzando apenas el 29% de efectividad y rescindió su vínculo en agosto del 2025. En consecuencia, hace un año que no dirige.

Otro de los candidatos que se sumó en las últimas horas, es Leandro Gracián, quien dejó de ser el DT de Quilmes, en donde no consiguió resultados, pero sus antecedentes como técnico de Deportivo Madryn son muy buenos.

Y es que si bien no ascendió con el Aurinegro, con Gracián en el banco Deportivo Madryn jugó dos finales en 2025, la primera la perdió por penales ante Gimnasia de Mendoza y la última fue derrotado en el global 3-1 por Estudiantes de Río Cuarto.

LEER MÁS: Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Por su parte, también está en carpeta Iván Delfino, quien viene de dirigir a Estudiantes de Río Cuarto. Fue el DT del equipo cordobés que ascendió a Primera División, pero en la máxima categoría no cumplió con las expectativas y se marchó.

La ventaja que tiene Delfino es que conoce el club y fue el entrenador con mayor porcentaje de eficacia desde que el Sabalero juega en la Primera Nacional.

Pero además, hay un detalle a tener en cuenta y es que si Delfino tiene la chance de volver a dirigir a Colón, su ayudante de campo sería Paolo Goltz, quien fue un referente del equipo hasta que se retiró.

Colón entrenador candidatos
Noticias relacionadas
una decision que hace ruido en colon: ruben botta tiene avanzado su arribo a nacional

Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Ezequiel Medrán estuvo al frente de la práctica de Colón.

Medrán dirigió la práctica de Colón y la dirigencia se mantiene en silencio

Luego de perder su primer partido como local en el año, Medrán dejó de ser el DT de Colón.

Colón y una asombrosa coincidencia que se repite dos años después

La dirigencia de Colón decidió despedir a Ezequiel Medrán.

Colón busca técnico: La dirigencia tomó la decisión de despedir a Medrán

Lo último

Incendio fatal en Bº Schneider: el niño sobreviviente continúa en cuidados especiales con intervención de Salud Mental y Niñez

Incendio fatal en Bº Schneider: el niño sobreviviente continúa en cuidados especiales con intervención de Salud Mental y Niñez

La IFAB admitió que la expulsión de Embolo ante Argentina fue un error del VAR

La IFAB admitió que la expulsión de Embolo ante Argentina fue un error del VAR

El regalo de Dibu Martínez a los vecinos que lo ayudaron a sacar su camioneta del barro

El regalo de Dibu Martínez a los vecinos que lo ayudaron a sacar su camioneta del barro

Último Momento
Incendio fatal en Bº Schneider: el niño sobreviviente continúa en cuidados especiales con intervención de Salud Mental y Niñez

Incendio fatal en Bº Schneider: el niño sobreviviente continúa en cuidados especiales con intervención de Salud Mental y Niñez

La IFAB admitió que la expulsión de Embolo ante Argentina fue un error del VAR

La IFAB admitió que la expulsión de Embolo ante Argentina fue un error del VAR

El regalo de Dibu Martínez a los vecinos que lo ayudaron a sacar su camioneta del barro

El regalo de Dibu Martínez a los vecinos que lo ayudaron a sacar su camioneta del barro

El Gobierno celebró el fallo que avaló la flagrancia virtual para detener a un adolescente de 7 años acusado de una balacera

El Gobierno celebró el fallo que avaló la "flagrancia virtual" para detener a un adolescente de 7 años acusado de una balacera

Unión sigue de cerca la negociación entre Independiente y Fortaleza por Machuca

Unión sigue de cerca la negociación entre Independiente y Fortaleza por Machuca

Ovación
Nery Pumpido por UNO 106.3: el Mundial, el futuro del fútbol y un elogio para Santa Fe

Nery Pumpido por UNO 106.3: el Mundial, el futuro del fútbol y un elogio para Santa Fe

Colón busca entrenador y comienzan a surgir algunos candidatos

Colón busca entrenador y comienzan a surgir algunos candidatos

Unión recordó a Diego Barisone con un emotivo homenaje en las redes

Unión recordó a Diego Barisone con un emotivo homenaje en las redes

Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Desde Chile llaman por Thiago Cardozo y en Unión ya hacen números

Desde Chile llaman por Thiago Cardozo y en Unión ya hacen números

Policiales
Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal