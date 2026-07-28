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Unión sigue de cerca la negociación entre Independiente y Fortaleza por Machuca

Unión monitorea el acuerdo entre Independiente y Fortaleza por Imanol Machuca, ya que le corresponde el 50% de todo o una penalidad millonaria si rescinde

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 15:31hs
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Unión sigue de cerca la negociación entre Independiente y Fortaleza por Machuca

La posible llegada de Imanol Machuca a Independiente mantiene pendiente a Unión. Mientras desde Avellaneda aseguran que existe un acuerdo entre el Rojo y Fortaleza, en Santa Fe la dirigencia sigue con atención todo, ya que el resultado puede tener un importante impacto económico.

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El extremo, que está suspendido por la FIFA hasta noviembre por la falsificación de documentación para representar a la Selección de Malasia, aparece muy cerca del Diablo. Sin embargo, la forma en que se concrete la transferencia será determinante para Unión.

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¿Por qué Unión está pendiente de la llegada de Machuca a Independiente?

Según trascendió desde Buenos Aires, Independiente adquiriría el 50% del pase de Machuca a cambio de un pago inicial de 150.000 dólares, más una serie de bonos por objetivos que elevarían el monto total de la operación a 750.000 dólares. Unión conserva el otro 50% y, en consecuencia, le corresponde su parte de todos los importes que formen parte de la transferencia, tanto en el pago inicial como en las variables acordadas entre los clubes.

Uni&oacute;n, pendiente de su parte en la tratativa entre Independiente y Fortaleza por Machuca.

Unión, pendiente de su parte en la tratativa entre Independiente y Fortaleza por Machuca.

No obstante, también circula la versión que Machuca podría rescindir su contrato con Fortaleza y arribar a Independiente libre por tres temporadas. En ese caso, el panorama sería diferente. Unión perdería su patrimonio, por lo que elenco brasileño debería afrontar una importante compensación económica por dejarlo libre. Algo que seguramente se tienen en consideración y puede elevar la tensión. Justamente por eso, el club santafesino analiza cada detalle.

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La postura de Unión buscará hacer valer todos los derechos que le correspondan, ya sea por una transferencia o por cualquier mecanismo que implique una compensación económica. Incluso, si considera que la operación perjudica sus intereses o vulnera los acuerdos vigentes, no descarta avanzar para exigir lo que entiende que le pertenece e, incluso, intentar frenar la negociación.

Unión Independiente Imanol Machuca
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