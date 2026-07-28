El Gobierno celebró el fallo que avaló la "flagrancia virtual" para detener a un adolescente de 7 años acusado de una balacera

La Cámara Penal de Rosario revocó la decisión que había anulado un allanamiento y la detención de un adolescente de 17 años, acusado de participar en una balacera. Desde la Provincia destacaron que el fallo respalda el uso de las herramientas incorporadas al Código Procesal Penal.

El Gobierno de Santa Fe expresó este martes su satisfacción por la resolución de la Cámara Penal de Rosario , que revocó el fallo de una jueza de Menores que había declarado nulo un allanamiento realizado bajo la modalidad de "flagrancia virtual" tras una balacera ocurrida en junio en esa ciudad.

La decisión judicial validó el procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), que permitió detener a un adolescente de 17 años investigado por haber efectuado disparos contra una vivienda.

La postura oficial fue expresada por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno.

"No podemos ir para atrás"

Coudannes sostuvo que el fallo "toma como información las herramientas legales existentes en torno al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe", en referencia a las modificaciones incorporadas para fortalecer la investigación criminal.

En ese sentido, destacó el uso de cámaras de videovigilancia, el sistema de inteligencia artificial Lince, el trabajo conjunto entre la Policía y el Ministerio Público de la Acusación y la posibilidad de que los fiscales ordenen allanamientos a partir de la información aportada por las fuerzas de seguridad.

"Nos encontramos satisfechos", afirmó la funcionaria.

Además, recordó la postura del gobernador Maximiliano Pullaro respecto de las reformas impulsadas en materia de seguridad.

"Las herramientas legales y todos los avances que hemos conquistado en materia de normas de seguridad están para ser usados; no podemos ir para atrás", señaló.

También sostuvo que "la Justicia es un actor estratégico de la sociedad y le tiene que dar respuesta a la sociedad, no a sí misma".

El caso

El hecho que originó la controversia ocurrió el 19 de junio, cuando dos personas que se movilizaban en bicicleta dispararon contra una vivienda ubicada en Entre Ríos al 6200, en Rosario, y luego regresaron al domicilio desde donde habían partido.

A partir del análisis de imágenes de videovigilancia y del sistema de inteligencia artificial Lince, la PDI reconstruyó el recorrido de los sospechosos y, unas 12 horas después del ataque, realizó un allanamiento bajo la figura de "flagrancia virtual".

Durante ese procedimiento fue detenido un adolescente de 17 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Menores.

Posteriormente, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena declaró nulo el allanamiento, aunque esa decisión fue revocada por la Cámara Penal de Rosario, que convalidó el procedimiento.