Unión recordó a Diego Barisone con un emotivo homenaje en las redes

El Tatengue publicó una imagen del exdefensor celebrando la permanencia en el 15 de Abril y lo recordó con un sentido mensaje. Surgido de las inferiores, fue protagonista de dos ascensos y dejó una huella imborrable en el club.

El 28 de julio es una fecha que sigue golpeando fuerte al corazón de Unión . A 11 años del fallecimiento de Diego Barisone , el club volvió a rendirle homenaje a uno de los futbolistas más queridos e identificados con la camiseta rojiblanca.

A través de sus redes sociales oficiales, la institución compartió una imagen del defensor siendo llevado en andas por sus compañeros en el estadio 15 de Abril, durante los festejos por la permanencia en Primera División, acompañada por un mensaje que conmovió a los hinchas.

"El tiempo pasa, pero tu recuerdo sigue intacto en cada rincón de Unión. Bari, por y para siempre ♥".

Una publicación sencilla, pero cargada de sentimiento, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y recuerdos de los simpatizantes tatengues.

Un hijo de la casa que dejó una marca imborrable en Unión

Nacido en Santa Fe el 29 de mayo de 1989, Barisone se formó íntegramente en las divisiones inferiores de Unión y llegó al plantel profesional en 2009.

El tiempo pasa, pero tu recuerdo sigue intacto en cada rincón de Unión.



Bari, por y para siempre ♥ pic.twitter.com/XGJRNnOVb5 — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 28, 2026

Su debut se produjo el 13 de diciembre de ese año, frente a Defensa y Justicia, en un partido en el que ingresó como volante central y dejó una muy buena impresión.

Con el paso del tiempo fue ganándose un lugar en el equipo y terminó siendo uno de los futbolistas más representativos de una etapa muy importante para la historia reciente del club.

Protagonista de dos ascensos históricos en Unión

Pocos jugadores pueden decir que participaron de dos ascensos con la camiseta de Unión. Barisone lo consiguió.

Fue integrante del plantel que logró regresar a Primera División en 2011, bajo la conducción de Darío Kudelka, y también fue una pieza clave del equipo de Leonardo Madelón que consiguió un nuevo ascenso en 2014, formando una sólida dupla central junto a Leonardo Sánchez.

Además, dejó su sello en la máxima categoría con goles inolvidables, como el que le convirtió a Banfield en su debut como titular en Primera y el cabezazo que le dio el triunfo al Tatengue frente a San Lorenzo.

Su paso por Lanús y una tragedia que conmovió al fútbol

A comienzos de 2015, Barisone fue transferido a Lanús, donde rápidamente se ganó la confianza del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto.

Había disputado su último partido apenas dos días antes de la tragedia, cuando fue titular frente a Defensa y Justicia.

En la madrugada del 28 de julio de 2015, mientras regresaba al sur del Gran Buenos Aires para reincorporarse a los entrenamientos del Granate, sufrió un accidente de tránsito en la Autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Coronda, que terminó con su vida a los 26 años.

La noticia sacudió al fútbol argentino. Lanús suspendió su actividad y todo el plantel viajó a Santa Fe para despedirlo, mientras que Unión le rindió homenaje en el estadio 15 de Abril con una bandera que quedó grabada en la memoria de todos: "Bari nunca te olvidaremos".

Un recuerdo que permanece vivo

Más de una década después, el nombre de Diego Barisone sigue ocupando un lugar especial en la historia de Unión.

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Su entrega, el sentido de pertenencia y el amor por la camiseta hicieron que trascendiera el tiempo. Por eso, cada 28 de julio el pueblo tatengue vuelve a recordarlo con la misma emoción.

La publicación del club fue una nueva muestra de que, como escribió la propia institución, el tiempo pasa, pero el recuerdo de Bari permanece intacto en cada rincón de Unión.