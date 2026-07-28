La IFAB admitió que la expulsión de Embolo ante Argentina fue un error del VAR

La expulsión de Breel Embolo durante el encuentro entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un capítulo

La expulsión de Breel Embolo durante el encuentro entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un capítulo.

La International Football Association Board ( IFAB ), entidad encargada de confeccionar el reglamento del fútbol mundial, difundió un documento técnico en el que ratificó que la expulsión del delantero suizo se originó por una falla en la implementación del protocolo del VAR.

El compromiso, que tuvo lugar el pasado 11 de julio, quedó marcado por el debate arbitral cuando el atacante que milita en el Stade Rennes de Francia debió abandonar el campo de juego a los 27 minutos del segundo tiempo, en momentos en que el partido se encontraba empatado 1 a 1.

La sanción a Embolo se produjo luego de que los jueces en el VAR convocaran al árbitro principal para revisar una infracción en la que inicialmente se había amonestado al mediocampista argentino Leandro Paredes, derivando finalmente en una segunda tarjeta amarilla para el futbolista europeo por presunta simulación.

No obstante, la reciente aclaración del organismo con sede en el Reino Unido dictaminó que dicho procedimiento técnico resultó inválido.

La IFAB especificó que una tarjeta amarilla simple únicamente puede ser evaluada por las herramientas tecnológicas en supuestos de confusión de identidad del infractor, y de ningún modo para alterar la tipificación de la falta o para dar pie a una doble amonestación, por lo que el atacante debió permanecer en cancha.

Qué es la IFAB y cómo funciona

La F.A. Board Internacional representa la máxima autoridad mundial a la hora de estructurar, debatir y modificar las normativas bajo las cuales se desarrollan las competencias oficiales de fútbol.

Está integrada de forma conjunta por la FIFA y por las cuatro federaciones históricas del fútbol británico: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El sistema de toma de decisiones del ente requiere de consensos mayoritarios para alterar cualquier ley del juego. Mientras que la FIFA posee un bloque de cuatro votos en las asambleas, cada una de las uniones británicas cuenta con un sufragio individual.