Los Pumas cayeron ante Inglaterra en Tokio

El seleccionado argentino quedó al borde de la eliminación en la IX Copa del Mundo que se realiza en Japón al perder hoy ante Inglaterra, por 39 a 10 (15-3 el primer tiempo), en un partido por el Grupo C.

El partido se jugó en el Tokio Stadium y Argentina sufrió la expulsión del segunda línea Tomás Lavanini a los 17 minutos de juego por tackle alto contra el centro Owen farrell.

La derrota deja a Argentina casi eliminado de la Copa del Mundo ya que ahora sus chances dependen de que Francia no le gane a Tonga para llegar a la última fecha con alguna posibilidad de clasificación.

La etapa inicial

El conjunto argentino comenzó con todo. Primero lo tuvo Moroni, tras una pelota recuperada y el kick de Urdspilleta, y luego, fue una chance que terminó en penal, y que el diez de Los Pumas se encargó de aprovechar sumando de a tres.

thumbnail_51019 f2 pumas inglaterra tokio.jpg UAR

La respuesta no se hizo esperar y por eso llegó el try de May, luego de el Rose Team haber basado un acción en el maul. Argentina comenzó bien pero se quedó y cometió algunas fallas. Hubo errores de manejo por partes de ambos elencos.

Cerca de los quince minutos el árbitro Owens dejó a la Argentina con un jugador menos por la expulsión de Lavanini por un tackle alto y peligroso a Farrell. Seguidamente, un tackle en la altura a Boffelli de parte de Manu Tuilagi no significó ni amarrila, decisión altamente polémica.

thumbnail_51019 f3 pumas inglaterra tokio.jpg UAR

Con un hombre menos se complicó todo, el scrum fue aprovechado por los británicos y a cinco del final los ingleses llegaron al try de la mano de Daly. Apenas minutos después con una acción simple, aprovechando cada situación, llegó el try del medio scrum Youngs. Al descanso se fue ganado el Rose Team 15 a 3.

En el complemento

En el arranque del segundo tiempo quedó claro que Inglaterra era superior en el contacto. Con paciencia, y mucha eficiencia, la presión se hizo sentir y el equipo argentino yendo para atrás llego un nuevo ensayo de Ford. Inglaterra pasó a ganar 22 a 3 y logró el punto bonus.

Vino otro penal de Farrell, los ingleses estiraron la ventaja 25 a 3, y el marcador ya comenzaba a quedar muy largo. No es exagerado señalar que Los Pumas estaban perdidos y abatidos. No era para menos, se estaban quedando casi afuera de la copa del Mundo, aunque el miércoles deban jugar ante Estados Unidos.

El detalle fue que el platense Agustin Crevy, con 88, se convirtió en el jugador con más caps en Los Pumas superando a Felipe Contepomi. Luego vino una linda jugada colectiva que arranca Lezana, termina con un try de Moroni bajo los postes y el score quedo 25 a 10.

thumbnail_51019 f4 pumas inglaterra tokio.jpg UAR

A minutos del final, una falla en la defensa de los argentinos, terminó con try en la bandera de Nowell y la conversion de Farrell que dejo el marcador 32 a 10. Antes del cierre, el que facturo fue Cowan Dickie luego del line y el maul para dejar cifras definitivas 39 a 10. Los Pumas estuvieron desdibujados y la clave fue la expulsión de Lavanini, ya que con catorce jugadores se hace complicado jugar contra una gran potencia.

Síntesis:

Los Pumas 10- Inglaterra 39

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Juan Figallo; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Benjamín Urdapilleta; Santiago Carreras, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffelli.Entrenador: Mario Ledesma. Luego ingresaron: Mayco Vivas, Santiago Medrano, Agustín Creevy, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Lucas Mensa y Bautista Delguy.

Inglaterra: Joer Marler, Jamie George y Kyle Sinckler; Maro Itoje y George Kruis; Tom Curry, Sam Underhill y Billy Vunipola; Ben Youngs y George Ford; Jonny May, Owen Farrell (c), Manu Tuilagi, Anthony Watson y Elliot Daly. Entrenador: Eddie Jones. Luego ingresaron: Luke Cowan-Dickie, Mako Vunipola, Dan Cole, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, Willi Heinz, Henry Slade, Jack Nowell.

Primer tiempo: 6', Penal de Urdapilleta (A); 8, 35 y 42', Tries de May, Daly y Youngs (I).

Expulsado: 17', Lavanini (A).

Segundo tiempo: 5, 34 y 40', Goles de Farrell por Tries de Ford, Nowell y Cowan-Dckie (I); 12', Penal de Farrell (I); 31', Gol de Boffelli por Try de Moroni (A).

Estadio: Tokio Stadium.

Árbitro: Nigel Owens (Gales).