Argentina enfrentará a Bulgaria como preparación para la VNL

El seleccionado masculino de Argentina y Bulgaria jugarán el 6 de junio en Rosario, cuatro días antes de la Week 1 de la Liga de Naciones que tendrá como sede a Brasil

Se avecina una nueva temporada de Selecciones Nacionales y en la previa de la VNL, Argentina enfrentará a Bulgaria en Rosario. Será el sábado 6 de junio, en Newell´s, desde las 21 horas. Este partido será en la antesala de una nueva participación de la Selección en la VNL. El equipo dirigido por Horacio Dileo disputará el Week 1 desde el 10 de junio, en Brasil . La Selección volverá a jugar en Rosario luego de que en 2024 enfrentó en dicha localidad a Serbia, también como parte de la preparación para la VNL.

El seleccionado argentino de vóleibol se prepara para la Liga de Naciones 2026 y en la previa del viaje a Brasil para la Week 1 enfrentará a Bulgaria.

El partido será el próximo 6 de junio en la ciudad de Rosario, en el microestadio de Newell's Old Boys, a las 21, y las entradas estarán a la venta a la brevedad.

El amistoso ante Bulgaria servirá como previa para la primera semana de la Liga de Naciones de Vóleibol, a partir del 10 de junio, donde la Argentina viajará a Brasil.

Argentina retornará a Rosario, ciudad que no visita desde 2024 cuando enfrentó a Serbia en la preparación de una edición anterior de la Liga de Naciones.

Los nuevos convocados

El cuerpo técnico de la Selección, con Dileo a la cabeza, eligió los 28 jugadores que conforman la denominada lista larga para la VNL que se avecina. Para esta temporada regresan a la Selección Martín Ramos, Tomás López, Franco Massimino y Santiago Arroyo y aparecen juveniles como Nehuen D'Aversa, Federico Debonis y Mauro Gay de recientes actuaciones en los seleccionados formativos.

Entre los convocados hay cinco jugadores formados en clubes de la Federación Santafesina de Vóleibol. Se trata del gran capitán y referente Luciano De Cecco (Santa Fe), Fausto Díaz (Rosario), Federico Trucco (Villa Ocampo), Manuel Albrecht (San Jerónimo Norte) y Tomás López (Rosario).