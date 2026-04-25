Unión tendría un cambio y Madelón modificaría por primera vez el esquema táctico

Ante la ausencia de Marcelo Estigarribia, el entrenador de Unión Leonardo Madelón realizará un cambio obligado y modificaría el esquema táctico

El DT de Unión Leonardo Madelón modificaria por primera vez el sistema táctico.

Unión jugará el lunes ante Vélez un partido clave para intentar mantenerse en zona de playoffs. De hecho, el Tate se ubica 8° en la Zona A con 19 puntos y necesita sumar después de dos derrotas consecutivas.

Y desde un primer momento, el técnico Leonardo Madelón sabía que tenía que hacer un cambio. En el partido ante Newell's, Marcelo Estigarribia llegó a las cinco tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión.

Por características, el reemplazante natural de Estigarribia es Agustín Colazo. Sin embargo, el exAldosivi no viene con ritmo de competencia y por ello, el DT se inclinaría por otra alternativa.

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Eso llevaría a que por primera vez en el campeonato, Madelón modifique el esquema táctico pasando del clásico 4-4-2 a un 4-4-1-1 con la inclusión de Nicolás Palavecino.

De todos modos, el entrenador aguarda la recuperación de Brahian Cuello quien arrastra una molestia muscular. Si se recupera, el único cambio sería el ingreso de Palavecino en lugar de Estigarribia.