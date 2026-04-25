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San Lorenzo venció a Platense y Unión quedó 8° en la Zona A

Con su triunfo ante Platense, San Lorenzo alcanzó el 6° luegar con 22 puntos y de esta manera Unión se ubica 8°

25 de abril 2026 · 08:41hs
San Lorenzo le ganó a Platense y ahora Unión es 8° en la Zona A.

San Lorenzo le ganó a Platense y ahora Unión es 8° en la Zona A.

San Lorenzo aguantó y consiguió un triunfo vital por 1-0 ante Platense, en condición de visitante, en un partido correspondiente a la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López.

Con esta victoria, el Ciclón alcanzó el 6° puesto en la Zona A con 22 puntos y relegó a Unión al 8° puesto con 19 unidades y el partido por jugar el lunes ante Vélez.

Victoria clave para San Lorenzo

El único gol del encuentro para el elenco de Boedo lo convirtió Rodrigo Auzmendi, a los 27 minutos del primer tiempo, con un preciso disparo de cabeza luego de un córner.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Álvarez alcanzaron la sexta posición del Grupo A con 22 unidades, mientras que el “Marrón” quedó en la undécima plaza y sin opciones de clasificar a los Playoffs del certamen.

Ahora, San Lorenzo deberá recibir a Independiente en la última jornada del campeonato. En tanto, Platense hará lo propio ante Estudiantes.

De esta manera, el cuadro azulgrana aprovechó la contundente derrota de Defensa y Justicia por 4-0 ante Boca y la reciente caída del “Rojo” frente a Deportivo Riestra por 2-0 para acariciar el pase a la siguiente instancia. Previo al duelo ante los de Avellaneda, deberá recibir a Santos por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el martes 28 de abril desde las 19:00.

Si bien el “Calamar” era superior, aunque no dominaba, el gol del “Ciclón” llegó en el mejor momento del elenco local. Matías Reali envió un centro desde el tiro de esquina derecho, que tuvo destino en la cabeza de Rodrigo Auzmendi, quien se elevó por todo lo alto e impactó el balón con potencia, lejos del alcance del arquero Matías Botgogno.

Embed - AUZMENDI MARCÓ Y EL CICLÓN ESTÁ CERCA DE CLASIFICAR | Platense 0-1 San Lorenzo | RESUMEN

A partir del tanto, los comandados por Walter Zunino, obligados a buscar el empate para seguir con esperanzas de acceder a los octavos de final del campeonato local, comenzaron a dejar espacios en defensa que el elenco azulgrana no supo aprovechar.

A los 33’, el propio Auzmendi falló una ocasión inmejorable para estirar la ventaja cuando se encontraba solo frente al guardameta rival, pero al momento de efectuar el disparo, se trastabilló y no pudo conectar la pelota con precisión.

En un complemento más deslucido, las oportunidades de igualar el encuentro para Platense fueron escasas y además contaron con la gran respuesta de Orlando Gill, guardavallas de San Lorenzo. Primero Bautista Merlini con un remate desde lejos y luego Leonardo Heredia de cabeza, ambos ingresados en la segunda parte, estuvieron cerca del empate, mas no lograron ganarle el duelo al arquero.

San Lorenzo Platense Unión
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