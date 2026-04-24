El hincha de Colón hace un nuevo esfuerzo con el bono extra y volverá a llenar el Brigadier

Se superaron los 10.000 bonos para el duelo del domingo en el Brigadier López ante Godoy Cruz. En un contexto económico complejo, el hincha de Colón banca

Colón no juega solo. En la antesala del partido del domingo, desde las 19, ante Godoy Cruz por la 11ª fecha de la Primera Nacional , el acompañamiento de la gente vuelve a ser protagonista. Se implementó el Día del Club con un aporte adicional accesible y la respuesta fue contundente.

En tiempos donde cada peso cuenta, la institución optó por fijar un bono de 10.000 pesos para los socios, cuando luego del martes pasado iba a pasar a ser de 15.000 pesos, en una medida que busca oxígeno económico sin perder de vista la realidad del hincha.

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La reacción no tardó en llegar: según pudo averiguar UNO Santa Fe, ya se superaron los 10.000 bonos, lo que anticipa otra gran convocatoria. Cabe recordar que los menores de 17 años no abonan, lo que también facilita la presencia de familias en el estadio.

tribuna colón hinchas Más de 10.000 hinchas de Colón ya pagaron el bono extra.

El Brigadier, un bastión para Colón

El Brigadier López se prepara para lucir, una vez más, con un marco imponente. No es un dato menor: Colón defiende el invicto como local y también la cima de la zona A, dos argumentos que alimentan la ilusión.

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El contexto económico no sobra, pero el hincha igual está. Acompaña, empuja y apuesta. Porque más allá del presente, hay un objetivo que moviliza: pelear por el ascenso. Y en ese camino, cada aporte cuenta.