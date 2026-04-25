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Según un informe de la UNL el salario docente universitario perdió un 35,7% de poder adquisitivo entre 2023 y 2025

El financiamiento universitario cayó 28,9% entre 2023 y 2025, según un informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas UNL. “La universidad pública requiere condiciones que permitan sostener su capacidad académica y su rol en el desarrollo del país”, sostuvo su decana.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

25 de abril 2026 · 08:54hs
Según un informe de la UNL el salario docente universitario perdió un 35,7% de poder adquisitivo entre 2023 y 2025

La Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, presentó un informe técnico que analiza la evolución del financiamiento universitario y el deterioro del salario docente en los últimos años. El estudio fue dado a conocer en el marco de la jornada nacional “La Universidad no se apaga”.

Según el documento, entre 2023 y 2025 el financiamiento universitario registró una caída real del 28,9%. En ese contexto, se destaca que más del 87% del presupuesto de las universidades se destina al pago de salarios, porcentaje que en el caso de la UNL asciende al 96% de los recursos provenientes del Tesoro Nacional.

Informe de la FCE

El informe señala que esta situación tuvo un impacto directo en los ingresos del sector docente. En ese período, el salario universitario perdió aproximadamente un 35,7% de su poder adquisitivo, ubicándose actualmente por debajo de su valor real en comparación con diciembre de 2023.

Además, el estudio advierte sobre un rezago creciente respecto de otros sectores de la economía, tanto públicos como privados. De acuerdo con los datos relevados, los salarios docentes se encuentran por debajo de los niveles necesarios para sostener su capacidad de compra, lo que consolida una brecha que tiende a ampliarse con el tiempo.

Deterioro salarial docente

La decana de la FCE-UNL y vicerrectora de la UNL, Liliana Dillon, señaló que el informe permite dimensionar el impacto de esta pérdida. “Se observa un deterioro sostenido del salario universitario que lo aleja cada vez más de otros sectores de la economía. Hoy un docente percibe solo una parte de lo necesario para sostener su poder adquisitivo”, afirmó.

El trabajo también proyecta escenarios a futuro. En caso de cumplirse la legislación vigente, los salarios deberían recomponerse en un 55,5% para recuperar su poder adquisitivo. El informe advierte que, de avanzar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, esa recuperación no se concretaría y los ingresos podrían mantenerse entre el 64% y el 67% del nivel requerido.

Dillon remarcó que el deterioro salarial no solo afecta a los trabajadores del sistema universitario, sino también su funcionamiento general. “La universidad pública requiere condiciones que permitan sostener su capacidad académica y su rol en el desarrollo del país”, sostuvo.

La presentación del informe se realizó en el marco de una serie de actividades organizadas por la FCE, que incluyeron espacios de análisis y debate sobre el financiamiento universitario y el impacto social de la educación superior. Desde la institución destacaron la importancia de generar información técnica para contribuir a la discusión pública sobre el tema.

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