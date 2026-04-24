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Lanús empató sin goles con Central Córdoba y sigue en zona de clasificación

Lanús no pudo con Central Córdoba y empató 0-0. En el final del partido Carlos Izquierdoz falló un penal

24 de abril 2026 · 21:51hs
Lanús empató 0-0 con Central Córdoba.

Lanús empató 0-0 con Central Córdoba.

Lanús igualó 0-0 con Central Córdoba en un partido que fue de mayor a menor en el que no pudo aprovechar sus jugadas de peligro y que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.

Lanús falló un penal

La llegada de mayor peligro fue del local, a los 41 minutos del segundo tiempo, con un penal ejecutado por el defensor Carlos Izquierdoz, que fue detenido por el arquero Alan Aguerre.

La igualdad dejó al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el quinto lugar de la Zona A con 23 unidades, mientras que el “Ferroviario” es decimotercero con 16 puntos.

En la próxima fecha, el “Granate” deberá jugar como local ante Deportivo Riestra, mientras que el conjunto de Lucas Pusineri cerrará el torneo ante Boca, también como local, con día y horario a determinar.

El local tuvo la primera llegada de peligro del partido a los siete minutos, con una jugada colectiva que habilitó al extremo Eduardo Salvio, quién avanzó por derecha, encaró al arquero Alan Aguerre y sacó un disparo bajo, que fue contenido por el guardameta.

Cinco minutos más tarde, una nueva jugada asociativa, esta vez por el medio, permitió un remate bajo y cruzado del enganche Marcelino Moreno, el cual se fue ancho.

A los 36 minutos, un centro desde la derecha al segundo palo de Salvio le llegó a Moreno, que pudo controlar dentro del área y sacar un disparo por lo bajo, que el arquero Alan Aguerre detuvo sobre su palo izquierdo.

En tiempo cumplido de la primera mitad, el lateral Sasha Marcich sacó un remate de primera y a la carrera cerca del vértice izquierdo del área, con un tiro que dio en el poste derecho de Aguerre.

Embed - LANÚS y CENTRAL CÓRDOBA igualan sin goles | #Lanús 0-0 #CentralCórdoba | Resumen

A los cinco minutos del segundo tiempo, una gran jugada individual de Salvio que pasó entre dos rivales y eludió a otros dos terminó en un zurdazo bajo y cruzado, que pasó a centímetros del segundo palo.

La visita tuvo su primera llegada del partido a los 30 minutos, con un buen centro buscapié desde la derecha del extremo Horacio Tijanovich, que habilitaba al delantero Ezequiel Naya para empujar la pelota al gol ante un error del arquero Nahuel Losada, aunque el atacante no alcanzó a poner el pie y el centro pasó de largo.

Cuatro minutos después, el volante Dylan Aquino se aprovechó de una defensa rival desordenada, encaró por izquierda y buscó un disparo al segundo palo, que rozó en un defensor y se fue muy cerca del poste.

Luego de una falta del defensor Alejandro Maciel dentro del área, el “Granate” se encontró con un penal a los 41 minutos del segundo tiempo, el cual fue ejecutado por el defensor Carlos Izquierdoz con un derechazo cruzado a media altura, que Aguerre desvió de gran manera.

Lanús Central Córdoba clasificación
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