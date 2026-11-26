Julián Marcioni se conmovió con la historia de Charly y Pirula, dos hinchas rojinegros, y decidió sorprenderlos en su casa con una camiseta y una charla.

En medio de la expectativa por la definición del Reducido de la Primera Nacional, Julián Marcioni protagonizó una historia que trascendió lo deportivo. El futbolista de Colón se emocionó al conocer el testimonio de Charly y Pirula, dos abuelos fanáticos del Sabalero, y decidió sorprenderlos con una visita a su domicilio, donde compartieron un momento especial lejos de las canchas.

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El video que conmovió a Julián Marcioni

Todo comenzó con un video difundido por Colóna1Toque, en el que Charly y Pirula, dos abuelos de 60 años, compartieron sus vivencias y contaron diferentes historias vinculadas a su pasión por Colón.

El contenido se viralizó en las redes sociales y llegó hasta Julián Marcioni, quien se sensibilizó con el relato de ambos hinchas y decidió tener una atención especial con ellos.

Lejos de limitarse a enviarles un saludo, el jugador rojinegro tomó la iniciativa de conocerlos personalmente y compartir un momento con ellos.

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Una visita inesperada y un regalo especial

Acompañado por su pareja, Marcioni llegó de sorpresa a la casa de Charly y Pirula. Allí, el futbolista les obsequió una camiseta de Colón y se quedó conversando con ellos, compartiendo historias y anécdotas.

El gesto del jugador adquirió un significado especial en una semana marcada por la ilusión del pueblo sabalero, que aguarda por la revancha ante Deportivo Morón en los cuartos de final del Reducido.

Más allá de los resultados y del sueño del ascenso, Marcioni protagonizó una historia que refleja el vínculo entre los futbolistas y los hinchas. Una muestra de que, muchas veces, los momentos más significativos del fútbol también ocurren lejos de la cancha.