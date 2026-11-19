Santiago Gómez Cora, head coach de Los Pumas 7’s, confirmó el plantel para comenzar la temporada 2026/27 del Circuito Mundial, en Dubai y Ciudad del Cabo

Llenos de ilusión, Los Pumas 7´s están listos para comenzar la temporada 2026/27 del Circuito Mundial de Seven, que tendrá su puntapié inicial en Dubái el próximo 28 y 29 de noviembre. La primera gira será de más de dos semanas dado que a la siguiente semana del torneo en Emiratos Árabes Unidos, le sigue la competencia en Ciudad del Cabo (5 y 6 de diciembre).

Al igual que en 2025/26, el Circuito tendrá seis etapas de temporada regular y tres de finales (SVNS World Championship). Los primeros seis torneos se disputarán con los ocho mejores equipos, mientras que a los tres eventos decisivos se sumarán los cuatro mejores seleccionados del SVNS 2 para alcanzar la cifra de 12 equipos. El equipo que más puntos sume en los tres torneos finales será el gran campeón.

Los Pumas 7’s es uno de los seleccionados que actuará en esta versión del SVNS 2026/27, y los otros equipos serán: Sudáfrica, Nueva Zelanda, España, Australia, Fiji, Francia y Estados Unidos, el cual ascendió la última temporada y relegó a Gran Bretaña al SVNS 2.

En la temporada pasada, Marcos Moneta fue el tryman con 47 conquistas, mientras que Luciano González integró el Dream Team del año. Los Pumas 7´s obtuvieron cuatro medallas (Plata en Ciudad del Cabo y Hong Kong, Bronce en Nueva York y Valladolid) y finalizaron el World Championship en la quinta posición. A su vez, ocho jugadores tuvieron su debut en el Circuito: Juan Patricio Batac, Eliseo Morales, Valentín Maldonado, Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc, Pedro de Haro, Timoteo Silva y Mateo Fossati.

Un fuerte atractivo que tendrá esta temporada es que los primeros cuatro equipos de la tabla del SVNS World Championship, excluyendo al país anfitrión (Estados Unidos), asegurarán cada uno una plaza para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Por otra parte, en 2027 de celebrarán los Juegos Panamericanos de Lima, que se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto. El referee nacional Gonzalo de Achaval recibió tres designaciones para el Circuito Mundial y dos para el SVNS 2. Estará presente en Dubái, Vancouver y Nueva York (Circuito), y en Montevideo y San Pablo (SVNS 2).

A continuación, los convocados para Dubái y Ciudad del Cabo: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Francisco Calello, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Luca Juliano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

La primeras etapas del SVNS Series

-28 y 29 de noviembre de 2026, Seven de Dubái

-5 y 6 de diciembre de 2026, Seven de Ciudad del Cabo