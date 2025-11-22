Los Pumas cierran el 2025 con un durísimo cruce ante Inglaterra

En su último duelo correspondiente a la ventana de noviembre, Los Pumas visitarán a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, en Londres.

En el cierre de la ventana internacional de noviembre, Los Pumas afrontarán un desafío de máxima exigencia: enfrentar a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, en Londres. El duelo se disputará este domingo 23 de noviembre desde las 13:10, con transmisión en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 2. El seleccionado argentino llega con confianza tras las victorias frente a Gales y Escocia, aunque sabe que deberá elevar su rendimiento para competir en un escenario histórico y complejo. Twickenham no solo representa tradición, sino también uno de los entornos más difíciles para cualquier visitante.

Los Pumas, que son entrenados por Felipe Contepomi, están teniendo una muy buena gira europea y buscarán cerrarla con un nuevo triunfo. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Crdiff por 52-28.

Pero lo mejor se dio el fin de semana pasado, cuando le dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.

Sin embargo, Los Pumas no la tendrán nada fácil este domingo, ya que del otro lado estará Inglaterra, que es uno de los rivales que más lo complica. La “Rosa”, que lidera ampliamente en el historial, ganí los dos amistosos que se disputó este año en la Argentina (35-12 y 22-17) y el fin de semana pasado tuvo una grandísima actuación para ganarle a Nueva Zelanda.

Los Pumas, que quieren hacer historia, buscarán el tercer triunfo de su historia en el estadio de Twickenham, donde solo pudieron imponerse 25-18 en 2006 y 30-29 en el 2022.

La importancia del ranking

En la actualidad, Los Pumas están sextos en el ranking de la World Rugbyyestán entro del pelotón de selecciones que llegarán como cabezas de serie a la Copa Mundial de Australia 2027, cuya fase de grupos se sorteará el próximo 3 de diciembre.

Argentina se consolidó este mes en esa posición gracias a los triunfos que logró ante Gales y Escocia. Lo concreto es que, si se produce una combinación de resultados favorables este fin de semana, el equipo dirigido por Felipe Contepomi.

Los pumas.jpg El seleccionado argentino de rugby llegan con confianza tras vencer a Gales y Escocia,

Si Argentina le gana a Inglaterra --en el compromiso que marcará el cierre de su participación en la ventana internacional de noviembre--, con punto bonus, y Sudáfrica hace lo mismo ante Irlanda, el combinado albiceleste alcanzará el tercer lugar en la clasificación e igualará de esta manera una marca histórica.

En cambio, con una victoria, más allá de cuál sea la diferencia de puntos, Los Pumas podrían quedar en la quinta colocación del ranking, si Australia le gana o empata con Francia. El panorama es alentador para el equipo de Contepomi porque incluso una derrota no modificaría su actual posición en la nómina que elabora la entidad que rige a nivel global los destinos del rugby.

Equipos confirmados de Inglaterra y Los Pumas

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour, 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Spencer, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Max Ojomoh, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso, 15. Freddie Steward.

Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Fin Baxter, 18. Will Stuart, 19. Charlie Ewels, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Alex Mitchell, 23. Marcus Smith.

Los Pumas: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Bautista Delguy, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano, 23. Santiago Carreras