Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, confirmó la alineación que jugará con Escocia el próximo domingo 16 a las 12.10 en Murrayfield

14 de noviembre 2025 · 08:35hs
El rafaelino Mayco Vivas será titular en Los Pumas el domingo frente a Escocia.

El rafaelino Mayco Vivas será titular en Los Pumas el domingo frente a Escocia.

Los Pumas afrontarán este domingo ante Escocia en Edimburgo un duelo trascendental para empezar a definir su posición en el ranking de la Word Rugby con miras al sorteo de la Copa del Mundo de Australia 2027 que se sorteará el mes que viene. En la actualidad, el combinado albiceleste se ubica en la sexta posición en la clasificación y se encuentra en el grupo de las seis selecciones que serán cabezas de serie del Mundial.

Los Pumas con equipo definido para el domingo

Felipe Contepomi dio a conocer la formación de Los Pumas para el partido de este domingo frente a Escocia, el segundo correspondiente a la ventana de noviembre para los argentinos. El equipo presentará algunos cambios en relación al elenco que superó a Gales por 52 a 28 en Cardiff en el inicio de la ventana internacional de noviembre.

El primera línea rafaelino Mayco Vivas, y el segunda línea Pedro Rubiolo, serán titulares el próximo domingo a partir de las 12.10, frente a Escocia en Murrayfield, una prueba importante para seguir sumando en el ranking de World Rugby. Los jugadores formados en el CRAR de Rafaela, vuelven a jugar juntos en esta gira internacional, ya que Rubiolo, por lesión estuvo ausente en el proceso previo frente a Gales.

Mayco señaló desde Europa que "El punto de mejora que tenemos es imponernos el uno a uno en el contacto físico, que creo que se hizo mucho foco esta semana y que vamos a buscar, como siempre, tratar de imponernos en esa parte del juego, que es donde lanzamos también todo".

El ex integrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby destacó que "Creo que tienen un poco mejor scrum que lo que fue Gales, creo que también es donde eso busca hacerse fuerte, todos los equipos acá de la isla buscan hacerse fuerte ahí. Nosotros también estamos muy bien para poder tratar también de hacernos fuerte en esa formación".

En relación al XV que salió a la cancha frente a Gales en Cardiff, el head coach dispuso cinco modificaciones: Pedro Rubiolo por Marcos Kremer, Santiago Grondona por Pablo Matera, Matías Moroni por Justo Piccardo, Rodrigo Isgró por Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras.

Justamente, Kremer y Delguy se quedaron afuera de los 23, mientras que Efraín Elías estará en el banco de suplentes y tendrá la posibilidad de sumar su primer cap en el año.

La formación de Los Pumas para jugar con Escocia

Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía. El banco de suplentes lo conforman: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria, Efraín Elías, Pablo Matera, Agustín Moyano, Santiago Carreras, Justo Piccardo.

Los Pumas Escocia Felipe Contepomi
